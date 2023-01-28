原标题：拒绝“鸡娃四件套”，该做哪些调整

“鸡娃”你熟，但你听说过“鸡娃四件套”吗？这个新名词，指的是家有学生的“老母亲们”常在体检中发现有甲状腺结节、乳腺结节、肺部结节、子宫肌瘤这几种与情绪、压力高度相关的疾病。

尽管这只是一个笑中带泪的自嘲梗，但家长们的焦灼与疲惫却是“懂的都懂”。其实，当家长一旦为了伴学而踏上“二次进化”之旅，甚至“借娃之壳”重启应试生活，多重压力传导下，家庭矛盾的不断升级便在所难免。在“剑拔弩张”的亲子关系背后，除了养儿不易的一声叹息外，还有什么更值得反思与警醒呢？

焦虑，该不该传递？

“从一年级开始，我的孩子没有虚度过一天，他连玩都是用碎片时间玩的……一个优秀的家长，一定是优秀的时间管理大师，一个优秀的孩子，也一定有时间管理大师式家长。”一个海淀妈妈在某音频节目中自豪地说。

从感统训练、双语幼儿园，到填满周末假期的兴趣班；从掏空荷包购入原版书、专业乐器、各类课包，到砸锅卖铁买学区房；从接送上下学，到后排陪读做笔记，再到辞职租房陪考……随着“鸡娃”故事频频涌入大众视野，这个不含褒义的称呼逐渐走向日常。越来越多的家长宣称加入“鸡娃”大军，他们晒装备、争资源、拉群聊、建论坛。共享“鸡血”的同时，也点燃了焦虑的狼烟。

“你能眼睁睁地看着他活得不如你吗？道理大家都懂，就是零和博弈，但别人都‘卷’，你不‘卷’咋办？”雷女士一语未落，周围不少家长已频频点头。

据教育部2022年11月15日发布的消息，2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。而在2000年前后，这一数字仅为100万人左右。20年间，高校录取率直线拉升，可家长的焦虑感不降反升。

“孩子的教育问题浓缩了家长的内心焦虑。有的家长在孩子面前10句话8句不离学习，尤其关注考试成绩，动辄把‘中考人生分水岭’‘高考决定命运’挂在嘴上，甚至有家长做折线图统计孩子成绩的涨跌。”儿童青少年心理教育专家陈默说：“家长为什么焦虑？他们既怕落后，又怕被超越，不自信又攀比心强，把竞争看成终极目的。”

与“热锅上”的家长形成反差的，是不为所动的孩子。

“你猜他为啥逃课？回家陪仓鼠！马上初三了，一点都不知道着急。这样下去，怎么考得上学？怎么立足于社会？”说起儿子小威，雷女士像被点了炮捻儿，瞬间“着”了。

采访中，家长口中的孩子似乎有个“通病”——不知道着急。有的孩子缺乏时间观念：眼看要迟到了，还慢条斯理地吃早饭、上厕所；有的表现为行动拖延：捣鼓几个小时就是写不动作业；有的表现为动力不足：升学考试在即，还想着“无关紧要”的事……总之，不管大人多心急，孩子却像个“没事人”。

在北京安定医院心理治疗师徐高阳看来，行动力低、爱拖延的孩子，往往是由于某种心理需要未被满足。“有些孩子会把拖延、回避当作维护自尊的方式，他们担心努力以后结果仍旧不理想，索性就不努力，这种情况往往是因为一些失败的经历让他们内心产生了‘我很差’的感觉；有些孩子在潜意识中积累了愤怒、失望的负性情绪，拖延则是他们的被动攻击行为（用消极、隐蔽的行为让别人觉得着急、失望），这种情况多见于父母高强度管理的家庭。还有的孩子借此表达对家庭关系的期望。徐高阳说，最近，有个来访者让人印象深刻，她通过成绩下滑吸引家庭矛盾的火力，以此来缓和父母及其他家庭成员之间的冲突。

徐高阳建议家长遇到这些情况时，首先要冷静观察，不要语言攻击或渲染焦虑，而是思考孩子通过这样的行为获得了什么样的心理满足，然后通过一定的亲子互动给予改善，尤其是在孩子遇到学习或人际交往的困难时，要与他一起面对，给他力量和希望。

付出，还不能讲回报？

恬恬今年刚上小学二年级，还在幼儿园中班时，她主动提出学芭蕾舞和钢琴，得到了父母的倾力支持。“我们不想让她有遗憾，找的都是很牛的老师，钢琴也买了，学费花了六七万，但最近她说没兴趣就没兴趣了……”恬恬父亲话到嘴边又忍住，缓了缓说，“遇上点儿困难就放弃，现在的孩子太不懂珍惜。”

由于深谙教育对孩子成长的重要性，当代家长总是慷慨地为此投入精力与财力，且常以压抑甚至牺牲自我需求为代价。因此，不管是心理上的感恩，还是成绩（技能）上的提升，家长总渴望得到充足的正向反馈，如若不然则难免感到寒心。

“我不适合跳芭蕾，老师说我太硬了，也不想学乐器了，乐理课我听不懂。我以前能跟好朋友一起上课，现在都是一对一的课，越来越难，越来越没意思了。”恬恬无奈地说。

“家长为子女付出、期待成才，本是人之常情，但如果培养的方向和强度不合适，那么孩子的热情和耐力就会渐渐支撑不住。我们一直讲因材施教，这是家长付出能有合理回报的基础。”徐高阳说。

李女士与丈夫乔先生是典型的“学霸”。他们以高分考入北京大学，毕业后李女士保研，丈夫直博。李女士说：“意识到父母是普通人、觉察到自己是普通人、接受孩子是普通人，三者之中最后一个最难吧。许多父母信奉‘考上好大学才有好未来’，却忽视了影响孩子生活的其他变量，比如心理健康，名校学生抑郁轻生的案例还少吗？再如亲子关系破裂，我们身边就有出了国就跟家里断交的例子，这是家长想要的结局吗？”

说起父母的期望，乔先生讲了个真实的“段子”：“读博时，我爸给我提出一个希望——好好搞科研，将来当院士，我觉得很好笑，心想你咋不当市长呢？毕业后，我到华为工作，我爸又提出了新希望——争取成为下一个任正非。”

“如果说我是父母抽中的大奖，这份幸运我不会期待再次发生在自己身上。”李女士目前是上海市浦东区某公立中学的教师，同时，她也是一个四岁孩子的母亲，“家长自认为理所当然的期望，常常只是极小概率事件，孩子达不到很正常。就说‘上个好高中’吧，我们初中每年一千多名毕业生里，能升入四校八校（上海排名靠前的高中）的，也就几十人。”

在“用力过猛”的付出与高不可及的期待背后，家长不妨回忆一下“养娃”的初心。

“有些父母心理不平衡，觉得付出太多，回报太少，这时你应该问问自己为什么要生孩子，是因为事业上不去了，全职在家没事干，还是有了女儿想要儿子？把一个孩子带到世上来，难道不是因为你有足够的爱要给他吗？孩子学习成绩好，你要爱他，学习成绩不好、社会成就不足，你更要给他家的温暖，这才配得上做家长。”陈默说。

一些家长总是“语重心长”地对孩子说“你爸这辈子就这样了，你要用功，别走我们的老路”“你不努力，以后会和我一样”……这些沉重的话语令人鼻酸眼热。

“把对子女的付出当作对抗自己未经正视的自卑感的工具，这妨碍了孩子成长的独立性，在心理治疗中被称为‘投射’，家长把内心深处的焦虑、自卑转移到孩子身上，让孩子被动承受、代为完成，这样会在孩子心理上创造一个假自体，使他们按照父母或社会的期待去生活，假自体功能发挥得越多，孩子内心深处真正想要实现的东西就越少。”徐高阳说。

“不要把对孩子的付出和关爱当成要求孩子怎样做、做到什么水平的筹码。”徐高阳表示，家长的爱是孩子成长的阶梯，即使孩子没有照着这个阶梯走，或是走得不够好，家长也不能把这个梯子撤走，不然，孩子会走得越来越小心翼翼、患得患失。

叛逆，难道是我的错？

“th出现在单词两头和中间的发音是不同的；was和did还没讲懂，现在又要给他讲has got；什么是单位1，怎么找单位1……”作为六年级小学生小海的妈妈，侯女士练就了随时开讲的本领。

然而，升学大幕还没拉开，小海就“厌学”了，试卷错得离谱，侯女士看得心惊。“我把该说的都说了，能做的都做了，他都听不进去，瞪着眼珠跟我吵。”这是侯女士一周之内第二次被儿子气得“出走”，深夜坐在麦当劳大口吸可乐。

随着孩子年龄增长、视野拓展，家长在孩子心目中的权威形象不断受到挑战。与家长身份边缘化相伴而来的是青春期的人生开始出现岔道口，不管不行、管又不听，矛盾火速升级。采访中，不少家长提到被孩子气得身体不适的经历。一个妈妈告诉记者，自己正在“喝中药调理身体”。

作为儿科心理治疗师，徐高阳平日接触的来访者年龄跨越6至18岁。“12至15岁的孩子是与家长矛盾最多的。伴随孩子自我意识觉醒、独立性增强，同伴关系开始起作用，家长会觉得自己被边缘化了。”徐高阳说。

“不要以为成绩好的学生就没有亲子矛盾。”彭女士是重庆市某中学初三年级的语文老师兼班主任，在近十年的工作之中，她见识过各种类型的家长。

“我的课代表最近彻底摆烂了，刚接这个班时，她是班里第一名，人漂亮、家境又好，是大家口中的‘完美女孩’。”彭女士遗憾地说，“现在几乎天天迟到，上课也不抬头，成绩过山车一样下滑。”

“她爸常年在外地工作，妈妈全职陪她，对她非常严格，小学时就经常陪她学到凌晨。最近，她妈再也管不住她了，只好偷拍孩子在家的视频发给我，比如刷牙时看手机、赖在床上不起来、对着家人歇斯底里……发完还要嘱咐我‘不要告诉她哦’。我建议她和孩子都去看心理咨询，她又不肯。”彭女士说，旁观者一看就知道问题出在哪里，可谁也不能代替她成为家长。

“与青春期的孩子相处是需要学习的。”陈默说，“在同一性发展的关键期,他想知道‘我是谁’‘别人如何看我’‘我将来要成为什么样的人’……想不好这些，他就很难有动力继续往前走。高度聚焦让孩子的成长环境变得不自然，控制、贬低会让他们感到痛苦。越早把选择权交给孩子，孩子就成熟得越快，越能成为一个强有力的人。”

说起好家长，彭女士一下就想起小源的妈妈，“小源的成绩比较靠后，一次家长会后，他妈妈特意找到我说，小源心地善良、重情义，总能看到其他同学身上的闪光点，希望老师能多鼓励他，不要只用成绩衡量他。”彭女士感慨地说，家长是最有机会了解和关爱孩子的人。

“青春期孩子的家长要记住一个核心原则——保证亲子关系的稳定和安全，让孩子相信父母是完全支持、积极关注他的，在他有困难的时候能够给他提供帮助。有时候，放下一些威严和强硬，家长的功能可能会更强大。”徐高阳说。

在《我们怎样做父亲》一文中，鲁迅先生将父母的爱概括为三点：理解、指导、解放。所谓理解，孩子的世界与成人截然不同，不应一味蛮做；所谓指导，要养成他们有耐劳作的体力、纯洁高尚的道德、广博自由能容纳新潮流的精神，所谓解放，子女是即我非我的人，因为即我，应尽教育义务，教给他们自立的能力；因为非我，所以也应同时解放，全部为他们自己所有，成为一个独立的人。

（记者 陈煜）

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