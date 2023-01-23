新华社北京1月21日电（姜琳、郭晓蕾）记者近日从人力资源和社会保障部获悉，2023年1至3月在全国开展的“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动，预计将为劳动者提供3000万个就业岗位。

该活动由人社部会同工业和信息化部、民政部等10部门联合推出，主要是集中为有就业创业意愿的农村劳动者、符合认定条件的就业困难人员以及有用工需求的用人单位提供就业帮扶。

据人社部就业促进司司长张莹介绍，具体措施包括六方面——

组织一轮走访慰问。开展“就业访民情”活动，了解农民工、困难人员就业需求，做到人员底数清、就业意向清、技能水平清、服务需求清。

开展一轮政策宣讲。集中宣传减负稳岗扩就业政策和服务举措，公布政策清单、服务清单和申领流程，同时也将积极配合卫生健康特别是疾控部门开展防疫知识专题宣传。

促进一批劳务对接。活动期间将全面启动省际和省内劳务协作对接，开展困难人员“一对一”就业援助，促进人岗精准匹配对接。

推介一批就业项目。深入挖掘特色产业、基础设施建设等就业岗位，培育推荐当地特色劳务品牌，对有创业意愿的精选推送创业项目并提供开业指导、项目开发、资金支持“一条龙”创业服务。

举办一批招聘活动。高频次举办分行业、分领域的专场招聘活动，开设线上招聘专区，全面启动线下招聘会，深入基层开展送岗位进乡村进社区活动。

保障一批企业用工。组织人社专员入企服务，走访摸清用工需求，提供高效率的员工招聘服务，开展用工余缺调剂，全面落实稳岗政策，全力保障医疗救治、保供稳价等行业企业用工需求。

张莹表示，目前，各省均已公布招聘场次、政策宣讲、项目推介等计划安排。江苏、河南与北京、上海等劳务与用工较大省份已提前开展劳务对接、出台重点企业招用工资金补贴政策。四川、广东等许多省份已开出返乡专列，并计划节后组织返岗包车专列。

记者了解到，从1月28日（正月初七）开始，湖南长沙、湖南浏阳、山东烟台、广东东莞、山东德州等地将陆续举办“2023年春风行动暨就业援助月专场招聘”。

张莹表示，人社部将公布一批公共就业服务机构、零工市场名录以及各地招聘活动的场次安排，宣传推广一批典型经验做法，更多促进市场供需匹配。

(责编：李依环、孙竞)