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在校亦如家 上海高校留校学子“花式过年”

2023年01月21日10:29 | 来源：中国新闻网
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原标题：（新春走基层）在校亦如家 上海高校留校学子“花式过年”

同济大学为留校学子准备了新春大礼包。 同济大学供图

一起写春联、剪纸、制作灯笼，享用年货大礼包、拍摄新年贺岁照，品尝美味新年套餐、欢度团圆年夜饭……沪上高校的留校学生在校如家，“花式过年”，感受温馨年味。

20日晚，上海交通大学约400名留校学生共聚一堂，“共享”2023年的迎春团圆年夜饭。大展宏“兔”、“兔”飞猛进、前“兔”似锦、逐梦南洋……冷盘、热菜、点心和汤果等一应俱全，这份新年套餐承载着“玉兔呈祥，前兔无量”的美好祝愿。

同济大学不同颜色的餐券还可留作纪念书签。 同济大学供图

当天，上海交大还举办了翰墨添香迎新春、文博楼里过大年、观展览品美食习民俗等迎新春活动，吸引了不少留校学生参与。

据介绍，春节假期里，上海交大的留校学生们，可以在专门开启的全国各色小炒菜窗口按需点餐，满足舌尖上的思乡之情。此外，学校还发放了免费餐券，让留校学生们尽情享受美食。

二工大留校学生们齐聚一堂，互送祝福，共迎佳节。 上海第二工业大学供图

今年同济大学近2000名大学生留校过年。他们收到了学校准备的新春大礼包，有零食大礼包、同济定制春联、窗花、红灯笼、红围巾、帆布袋、口罩等新年礼物。大年三十至正月初三，学生们还能免费吃大餐，早中晚、十顿餐，每顿套餐不重样，凭餐券到各食堂享用美食，不同颜色的餐券还可留作纪念书签。

同济大学方面表示，今年一大波春节留校活动，比如拍新年照、剪纸、读书会、联欢会，都是希望让同学们感受到“寒假留校也是家”的温暖。

二工大为留校学生精心准备了丰盛的年夜饭。 上海第二工业大学供图

大白兔奶糖礼盒、原味香瓜子、香浓巧克力、四季缤纷夹心饼干……华东理工大学为留校学生准备了一份暖意浓浓的“新春大礼包”。除了各种年味小零食，“新春大礼包”中还有可爱的兔年春联和新年挂饰，以便留校学生为寝室增添一份温馨年味。宿管阿姨还为他们送上亲手编织的围巾。

从除夕到大年初三，华理将提供年夜饭餐券与新年餐券，为同学们送上家的味道、校的温暖。今年华理的餐券由艺术设计与传媒学院视觉传达设计专业2021级本科生潘睿宇设计，融合了美食和兔年元素，可爱的小兔子饱含了同学们对新年事事如意的美好祝福。餐券取用后还可留作明信片使用，留校过年的学生可给远方的家人寄一份来自华理的祝福，道一声平安。

上海交大2023年新年套餐承载着“玉兔呈祥，前兔无量”的美好祝愿。 上海交大供图

兔来送福新春至，镜头记录团圆年。留校学生们在徐汇校区一食堂一楼参加学校团委、后勤保障处组织的新年贺岁拍照活动，定格属于自己的难忘贺岁瞬间。“今年是我在华理的最后一年，感谢学校通过拍摄贺岁照活动帮我留下珍贵回忆，真是一次别样的惊喜体验！”药学院研究生姜鹏程说道。

在上海财经大学，餐厅、办公楼的门窗都穿上了“新装”，寓意着开门迎福，吉祥临门。楼长阿姨和留校学生一起写春联、编织中国结......感受浓浓年味儿。

1月21日的除夕晚餐菜品丰富，热菜有酸豆角基围虾、红烧肉配蛋、豉油仔鱼等，主食有玉米棒、紫薯、刀切馒头、白米饭、西湖牛肉羹、迷你八宝饭，还有西瓜、哈密瓜、小番茄、雪碧、可乐等水果饮料。大年初一早餐的甜品有糖水炖蛋、汤圆、红枣银耳羹，以及馄饨、水饺、面条、白粥、皮蛋瘦肉粥等主食。上海财大方面表示，大年夜晚餐、年初一早餐、午餐都免费供应。

火红的春联贴起，喜庆的灯笼高挂，上海第二工业大学校园焕然一新，一派喜气洋洋、年味十足。学校负责人等与留校研究生、本专科生和留学生19日齐聚一堂，互送祝福，共迎佳节。现场充满欢声笑语，气氛热烈。猜灯谜赢奖品、拍新春祝福照、新春互动抽奖等环节更是让现场高潮迭起、热闹非凡。

华理留校学生拍摄贺岁照。 华东理工大学供图

今年春节，上海第二工业大学有百余名学生因学习、科研、实习实践等原因选择留校过年，为了让同学们在校过一个幸福平安年，学校为留校学生精心准备了丰盛的年夜饭，35名留学生、12名少数民族学生的家乡饭、发热学生的送餐上门、小桌式年夜饭、年味餐盒、欢乐七天春节餐券等等，每一处细节都体现着学校对学生浓浓的关心和厚爱。

上海大学食堂的免费十餐是坚持多年的公益服务之一。今年留校师生的免费十餐同样汇聚了五湖四海、南北风味的特色美食供大家选择，品种丰富只为让留校学子感受到别样的暖心年味。

华理留校学生参加学校举办的新春活动。 华东理工大学供图

(记者 许婧)

(责编：郝孟佳、李依环)

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