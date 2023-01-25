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华侨大学境内外留校师生过大年

2023年01月25日12:39 | 来源：中国新闻网
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除夕夜，华侨大学境内外留校学生领取学校免费提供的年夜饭套餐。　吴江辉 摄

“虽然不能与家人一起过年，但学校和老师带给我们无微不至的关怀，让身处异乡的我不会感到很孤独，而是满满的归属感。”除夕夜，在领取学校免费提供的年夜饭套餐后，华侨大学台湾学生赖伟通如是说。

今年，华大传统的“年夜饭”活动仍由集中圆桌就餐改为领取套餐形式。21日17时许，在华大泉州、厦门校区，来自泰国、缅甸、土库曼斯坦、贝宁、马来西亚等国家及中国港澳台地区的近400名留校同学陆续前往学校各餐厅，领取自己心仪的年夜饭套餐。

钱兔似锦、玉兔献瑞、瑞兔迎春……饶有趣味的套餐名字以及丰盛的菜品，寓意着大家在兔年里幸福安康、大展宏图。

“我拿的是‘钱兔似锦’套餐，里面有虾、猪蹄、鲈鱼、牛肉、鸭汤等，非常丰富也很可口。”留校过年的2022级学生任欣告诉记者，假期除了看书学习之外，学校还组织了各种慰问和文体活动，“这样的过年体验很棒”。

“留校过年很温暖”，赖伟通表示，老师们贴心地组织了剪窗花、写“福”字、贴春联等活动，并送来了新春大礼包。今年即将研究生毕业的他，希望这个寒假留校多花时间在科研和论文上，“新年愿望是能继续深造读博，未来有机会留在大陆发展”。

缅甸华裔学生胡广磊2022年9月刚入读计算机科学与技术学院，今年是他第一次在中国过年。“感觉非常开心，学校和老师们如此用心，让我们感受到了家的温暖。”这几天，胡广磊参加了DIY灯笼、写春联等活动，还收到了学院送来的大礼包和新年红包。

胡广磊说，自己在缅甸所居住的城市华人多，每逢春节华人家家户户都会贴春联、互相拜年等。“很期待看看中国是怎么过年的，最期待的是烟花秀。”

除了年夜饭套餐，华侨大学还准备了免费的大年初一早午餐、大年初二午餐，供留校师生们享用。此外，学生社区、各学院也都组织各式各样的春节活动，让留校学生感受浓浓的节日氛围。(孙虹 张为健)

(责编：孙竞、郝孟佳)

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