原标题：河南新设9所职业高校 培养更多技能人才

新年开端，河南省加快职业教育建设。该省官方近日宣布集中设立9所职业高校，此举意在培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

据河南省政府近期下达的通知显示，此番设立的9所高校分别有：南阳工艺美术职业学院、濮阳科技职业学院、商丘幼儿师范高等专科学校、周口理工职业学院、焦作新材料职业学院、开封职业学院、洛阳商业职业学院、郑州软件职业技术学院和郑州智能科技职业学院。

这9所职业高校中，南阳工艺美术职业学院、濮阳科技职业学院、商丘幼儿师范高等专科学校、周口理工职业学院为新建公办专科层次高校，焦作新材料职业学院、开封职业学院、洛阳商业职业学院、郑州智能科技职业学院为新建民办非营利性专科层次高校，郑州软件职业技术学院为新建民办营利性专科层次高校。

其中，根据通知要求，9所职业高校的在校生规模均暂定为5000人，均由河南省教育厅负责教育教学管理工作。这些高校首批开始的专业涉及宝玉石鉴定与加工、雕刻艺术设计、现代农业技术、宠物医疗技术、新能源汽车技术、物联网应用技术、大数据技术、学前教育、人工智能技术应用、信息安全技术应用、数字媒体技术、网络营销与直播电商、现代物流管理等。

近年来，河南省持续推动职业教育培养质量和服务发展能力，该省中高职总体规模和校均规模均居全国首位。10年来，河南全省职业院校累计培养高素质技术技能人才近900万人。2022年，河南印发《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》，以期让职业教育既能“高大上”又能“接地气”。(记者 刘鹏)

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