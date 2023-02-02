原标题：外籍教师加汉与甘肃“新不了情”：我曾是留学生，更懂他们

1月21日，农历除夕，兰州交通大学留学生在校内参加“留在中国一起过大年”春节联欢会，写春联、福字。 李亚龙 摄

15年前，她来到中国甘肃黄河畔的兰州交通大学求学，毕业后回国；2019年9月，她再次选择回到母校，成为该校国际教育学院外籍教师，负责来华留学生日常管理和汉语教学。

“我也曾是留学生，我能更懂他们。”来自土库曼斯坦的SARYYEVA JAHAN(中文名：加汉)如是说。

图为兰州交通大学外籍教师加汉(着蓝色衣服者)和留学生一起写春联。 李亚龙 摄

“上初中时，我就从课本上知道了瓷器、丝绸、茶叶、中国，我想着有机会一定要去看一看。”荣获2022年甘肃省外国专家“敦煌奖”的加汉近日接受中新社、中新网记者专访回忆说，她于2008年至2013年就读于兰州交通大学市场营销专业，她是该校第一批来自土库曼斯坦的来华留学生。

后来，在加汉的带动下，她的妹妹蓝莉、小绿都来到兰州交通大学，成为校友，因三姐妹会多国语言，且中文很流畅，成为该校留学生中小有名气的“姐妹花”。

“我很喜欢甘肃，也很信赖这片土地。”加汉说，从首批十几名土库曼斯坦留学生，到如今兰州交通大学已培养出120多名土库曼斯坦留学生，他们与甘肃已经结下了深深的情谊。

今年春节，加汉(着蓝色衣服者)和留学生一起包饺子、煮饺子。 李亚龙 摄

2019年9月，加汉再次回到母校任职，实现了从留学生到外籍教师的角色转化。

谈及自身优势，身为汉语教师的加汉坦言，“我会说多国语言，一些复杂的汉语知识，我可以通过我的方式，来简单地给学生解释清楚。比如说，俄语区的学生，我可以用俄文来和他们沟通交流；来自欧洲和非洲不同国家的学生，我可以用英文和他们沟通。我也曾是留学生，在教学上，我会更多从留学生的角度来考虑一些问题。”

除了在教学中的语言优势，在日常生活中，尤其是初到中国的留学生，加汉更能换位思考，洞察到他们的那份“羞涩和不安”。

来自老挝的留学生PICKDA SOUKHASEUM(中文名：宋莲)深有体会，对加汉老师印象深刻。她说，“我刚来时，是一个性格内向的人，也不敢和别人聊天，是老师鼓励我慢慢去放开，勇敢和陌生人聊天，我的汉语也就逐渐好起来。”

每逢佳节倍思亲。每年春节，更是加汉最为操心筹备的事情。“以前，自己是一名留学生，和同学们一起参加老师组织的春节活动，就觉得很好玩；现在的我，成为活动组织者，会更多考虑学生们想家的心情，让身处异乡的他们感受到暖意。”

加汉不仅能读写复杂的汉字，说一口“地道”的汉语，结识了一批中国朋友；更让她自豪的是，她还顺利通过了国际中文教师证书，这让她对国际中文教育推广更有信心。

“只要你努力，就会有收获。”加汉说，希望未来的自己，能够成为土库曼斯坦和中国之间沟通交流的桥梁，促进双方在文化、教育、人才培养等多领域的合作。

截至目前，兰州交通大学已累计培养来自67个国家1738名国际人才，其中“一带一路”沿线国家学历生1200余人。留学生校友分布在五大洲60余个国家，从事中文教育、中外贸易等工作，还有的在政府机关工作任职。(记者 丁思)

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