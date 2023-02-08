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不组织集中考试、不要求参加剧烈运动……新学期有哪些变化

2023年02月08日07:54 | 来源：中国新闻网
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元宵过后，“超长寒假”接近尾声，全国大中小学及幼儿园陆续迎来开学。各地返校有哪些要求？2023年春季学期还需要核酸检测吗？体育课怎么上？

返校有哪些要求？

本周起，全国各地大中小学及幼儿园将迎来新学期。在开学时间上，多地都要求错峰返校。如兰州市教育局要求，2023年春季继续采取“错时错峰”开学，初三、高三毕业年级2月6日正式开学，初一、初二、高一、高二年级2月13日正式开学，幼儿园、小学、特教学校2月15日正式开学。

开学进入倒计时，多地教育部门、学校陆续发布开学返校告知书，要求学生开学前做好健康监测。如重庆市教委要求，开学返校前7天，师生员工应每日开展健康自测并向学校报备。出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状应进行抗原或核酸检测，结果异常的，须如实报告学校，并延迟返校，不带病到校工作和学习。

不少学校要求学生填写《健康异常情况填报表》，有的则要求学生完成一次健康监测信息采集“打卡”，部分学校还要求学生返校前报备个人新冠疫苗接种、新冠病毒感染等情况。也有学校要求，开学前一天需做一次抗原或核酸检测。

此外，对于上学期受到影响的课程以及期末考试，多地也有不同规定。浙江省教育厅发布提示函，严禁提前组织学生返校集中补课、组织任何形式的开学考试。厦门市教育局通知，可以根据实际需要，在新学期适时适宜做出安排，但开学两周内，学校不组织集中考试。也有多地通知，初高中各年级期末考试于2023年春季学期开学后组织实施。

新学期还要做核酸吗？线下上课会暂停吗？

2023年春季学期，还需要做核酸吗？线下上课还会暂停吗？

多所高校明确，学校不再开展全员核酸检测，学生出入校门和校园公共区域无须提供核酸检测阴性证明。近日召开的福州市教育系统新学期工作部署会提到，非疫情流行时，校外人员进校不再查验核酸证明；疫情流行时，要协同属地卫健部门按规范妥善处置。

近日，国务院联防联控机制综合组印发《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》，对校园疫情防控提出具体要求。

在核酸检测方面，指南要求，根据实际需要和当地条件，中小学校和幼儿园开展师生筛检、轮检、抽检等适宜的抗原或核酸检测，师生出入校门不再提供核酸证明，其他外来人员进入校园须提供核酸或抗原阴性证明。

高等学校不再开展全员核酸筛查。除跨地区返校入学确有必要外，高校师生出入校门和校园公共区域不要求提供核酸证明。

指南还提到，没有疫情的学校开展正常的线下教学活动。疫情流行高峰期间，中小学校、幼儿园采取严格的封闭管理，高校可实施分区管理。

高校校内发生疫情后及时采取减少人际接触、实施线上教学、调整教学安排等疏散人员措施。对中小学校来说，当感染者占比较大时，可以班级或年级为单位停止线下上课、实施线上教学。幼儿园一旦出现感染者，应及时采取临时关停措施。

新学期体育课怎么上？

新学期的体育课怎么上，备受人们关注。国务院联防联控机制综合组上述指南要求，不组织或要求康复期的师生参加剧烈运动。

多地教育部门也对此做出回应，如广州市教育局印发《2023年春季学期中小学校体育与健康课线下教学指引》，要求开学前对学生体能和身体健康状况进行摸查。

该指引提到，学校须协助学生通过“Borg主观疲劳感知评估”“体能状况检测”“心肌功能检查”等方式，对学生的体能和身体健康状况进行摸查，建立档案，动态掌握学生的健康状况，对疫情期间的“四者”(住院者、重症者、心肌炎患者、肺炎患者等)需提供健康证明才能上课，并严格制定恢复锻炼内容和运动量。

厦门市教育局要求，学校合理安排新学期的体育教学，不组织或不要求“阳康”的师生参加激烈运动。金华市教育局要求，要求加强感染师生康复期健康指导，不组织或要求康复期师生参加剧烈运动。开学后2周内，原则上不组织各类竞技性较强的体育比赛等活动。

新学期开学前，多地学生都经历了网课加寒假的“超长寒假”。多地教育部门要求，重视开学前后学生心理健康状况。如福州市教育部门要求，分析疫情新形势及长期居家情况下学生的思想心理变化趋势，对可能出现的思想心理问题早研判、早预防、早干预。(记者 袁秀月)

(责编：李依环、郝孟佳)

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