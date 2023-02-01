原标题：杭州拟调整中考分配生制度 学校不再对学生进行排序、推荐

浙江一小学学生在上课 王刚 摄

1月31日，杭州市教育局发布《关于进一步完善杭州市区普通高中名额分配招生工作的通知(征求意见稿)》。

其中提到，普通高中名额分配招生方式将由初中学校等额推荐调整为考生填报分配生志愿，由高中学校按不低于95%的比例录取调整为按平行志愿录取。这意味着，初中学校不再对学生进行排序、推荐。

浙江省教育厅曾在2020年11月6日发布关于加强初中教育的指导意见。当时提出，从2021年开始，浙江省优质示范普通高中学校不低于60%的招生名额合理分配到区域内初中。

杭州市区现行的普通高中名额分配招生制度，采取的是“招生名额分配到初中学校、初中学校等额推荐、高中学校按不低于95%的比例录取”的方式。

其中，初中学校则是根据学生的综合评分择优推荐，标准是初中若干学期学业成绩所占权重不低于95%，综合素质评价所占权重不高于5%。

此次的征求意见稿提出，将采取“招生名额分配到初中学校、考生填报分配生志愿、高中学校按平行志愿录取”的方式。

中考前，符合条件的考生最多可填报3个招生学校志愿。中考后，杭州市教育局将根据各类高中招生计划数，划定分配生招生录取的基础控制分数线。中考成绩达到基础控制分数线的考生，其所填报的分配生志愿方为有效。此后，将根据平行志愿投档录取规则，逐校进行分配生招生录取。

这说明，初中学校不再对学生进行排序、推荐，学生自行决定填报哪些学校以及填报顺序。

值得一提的是，考生综合素质评定中6项评定全部合格且其中获得优秀项数3项及以上，综合评语中的操行等第合格及以上，是各类高中招生准予升入省级重点普通高中的前置条件。

据悉，新的名额分配招生政策将从2024年开始实施。(童笑雨)

(责编：郝孟佳、李依环)