原标题：2023春季高校毕业生大型招聘会福州线下重启 首设立台资企业专区

2023年“好年华 聚福州”春季高校毕业生大型招聘会现场。 福州市人社局供图

31日，2023年“好年华聚福州”春季高校毕业生大型招聘会在福州举办。

本次招聘会优选350家单位现场招聘，设台资企业专区、闽东北专区、国有企业专区、教育卫生招聘专区、博(硕)士专区等五大专区，突出专题性、专业性和区域性的特点，方便求职者现场对接。

2023年“好年华聚福州”春季高校毕业生大型招聘会现场人山人海。 福州市人社局供图

福州市每年利用春节期间举办针对返乡高校毕业生的供需见面会，至今已有二十多年。受疫情影响，2020年至2022年招聘会转为线上，今年随着疫情防控政策的调整，福州市在三年后重启线下招聘活动。

为充分发挥福州作为台胞登陆“桥头堡”的作用，服务台资企业发展的人才需求，本次招聘会首次设立台资企业专区，为台资企业招聘人才提供平台。现场共有14家台资企业，提供岗位298个，其中本科岗位99个、大专岗位199个。

在台资企业招聘专区，T007福建福顺半导体制造有限公司副总经理、台胞李升桦亲临现场，期待找到企业需要的技术人才。该企业成立于2005年，设在福州市仓山区盖山投资区，近年来企业发展势头迅猛，有更多的技术岗位用人需求。

2023年“好年华 聚福州”春季高校毕业生大型招聘会吸引众多毕业生现场求职。 福州市人社局供图

李升桦告诉记者：“通过这次大型招聘会，对我们用人单位来说，可以直接面对很多应届毕业生或者是社会从业者，今天收到了不少简历，对于应届毕业生来说也能有机会找到更适合他们的岗位或者工作。”在今天招聘会开始的前两个小时内就收到了好几十份简历。

李升桦2017年受该企业董事长邀请来到福州发展，他过去在台湾也是从事半导体行业，曾在大陆多个城市发展二十余年。

“台湾半导体走在前沿，大陆也在积极发展、奋起直追，很多企业都力争上市。”他希望，自己能在大陆一步一个脚印打拼出一番天地，他也欢迎有更多的台湾年轻人来到大陆从业。

招聘会现场设有10间视频面试间，本次直播活动还通过10个直播平台同步播出。 福州市人社局供图

此次招聘会有459家优质企事业单位参加活动，提供岗位近2万个，其中博士岗位832个、硕士岗位约1500个、本科岗位约6500个，大专岗位约6000个，其他岗位约5000个。从薪酬来看，博士年薪最高60万元(人民币，下同)，硕士最高50万元，本科最高30万元。

“这次招聘会规模很大，岗位也多，待遇不错，竞争也挺激烈，但我相信一定能找到自己心仪的工作。”福州大学“生物医学工程”的应届硕士毕业生张曹来自湖南长沙，由于喜欢福州的温暖，想“留下来”，她此次应聘的目标是重点实验室科研人员。

张曹说，福州的人才政策也好，大学生在福州就业还能享受“万元补贴”。“多个政策加起来的政策群，是比较吸引我的地方。”

求职者正在与用人单位现场沟通。 福州市人社局供图

福州市人社局党组书记、局长、二级巡视员王命瑞介绍，此次招聘会呈现双轮驱动，辐射面更广；需求量大，岗位质量更优；分区明晰，对接更便利；线上直播，活动形式更丰富特点。现场同步举办重点用人单位线上直播带岗、在线视频面试等活动。1月31日至2月6日持续开展线上招聘活动。

截至下午3时，到场参加招聘会人数突破8500人，求职者线上线下投递简历累计近2万份，4623人次在招聘会首日与用人单位达成就业意向，其中博士52人次，硕士498人次，本科2681人次，大专1392人次，全网577万人次在线观看重点用人单位直播带岗。(郑江洛)

(责编：郝孟佳、李依环)