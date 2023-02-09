人民网北京2月9日电 （记者李依环）记者从教育部今天举行的媒体吹风会上获悉，教育部此前在充分整合前期慕课与在线教育建设成果的基础上，建设了国家高等教育智慧教育平台，提供了2.7万门优质慕课、虚拟仿真实验，以及6.5万余件教材、视频等各类学习资源。截至目前，国家高等教育智慧教育平台用户覆盖166个国家和地区。

教育部高等教育司副司长武世兴介绍，一年来，教育部落实教育数字化战略行动部署，以高等教育数字化、智能化引领中国式高等教育现代化建设，支撑高等教育高质量发展，取得了显著成效。一是高起点建设国家高等教育智慧教育平台；二是高标准加强在线课程“建用学管”；三是高水平开展高等教育数字化理论研究；四是高层次推动慕课与在线教育国际交流与合作。

武世兴表示，教育部深入实施“慕课西部行计划”2.0。“慕课西部行计划”实现西部高校基本全覆盖，仅2022年一年，为西部高校提供的慕课及订制课程服务4.5万门，帮助西部地区开展混合式教学176.9万门次，参与学习学生2.5亿人次，培训西部教师35.5万人次。

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