人民网北京2月9日电 （记者李依环）近期，全国多地陆续发布春季开学安排。新冠病毒感染调整为“乙类乙管”之后的首个开学季，教育部门在指导学校做好春季开学方面做了哪些工作部署？今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊对相关情况进行了介绍。

刘培俊指出，总的来看，当前全国疫情形势总体平稳，学校疫情防控政策已经明确，各地开学准备基本到位，今年春季全国学校能够实现如期、正常、安全开学。如无特殊情况，学校一般不提前开学；如无疫情风险，学生一般不延迟返校。

刘培俊表示，今年春季，各地迎来新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后的第一个开学季。开学返校事关近3亿师生的生活、学习和工作，社会普遍关心，各界广泛关注。为保障学校顺利开学和学生的安全返校，各级教育部门利用寒假“窗口期”开展了系列工作部署，指导学校扎实做好春季开学的各项准备——

第一，完善政策体系，支持春季开学疫情防控。去年底以来，教育部会同国家有关部门按照国家“乙类乙管”的政策要求，制订了学校疫情防控的总体方案，颁布了学校疫情防控操作指南，并发布了校园疫情应对的多项预案，统筹细化各项措施，细化各项要求，为今年春季开学做好政策准备。

第二，发文部署开学，明确开学前后各项任务。春节前，教育部就发出通知部署开学，召开了全国教育系统疫情防控工作视频会议，各级教育部门指导学校制订开学工作方案，完善开学返校各项预案，做好开学前的各项工作。

第三，开展调研督查，指导各地学校开学进展。据各地上报情况，今年春季中小学开学由属地教育部门统筹安排，主要集中在2月初元宵节前后到15日开学；高等学校由高校据实错峰合理安排开学时间，主要集中在2月初元宵节前后到2月底。当前，各级教育部门正在进行开学检查，指导督促学校确保开学准备及时到位，确保春季学期校园安全。

第四，加强部门协同，增强学校疫情防控能力。教育部门会同卫健、疾控等部门，加强中小学卫生室、保健室和高校校医院、健康驿站建设，配强专业力量；开展开学前后师生健康监测，建立全体师生健康台账，跟进做好健康服务。教育部门还会同工信等部门支持学校按照标准储备充足适用的新冠病毒感染对症治疗药物、口罩以及抗原检测试剂等防疫物资，为春季开学做好物资准备。

第五，举办专题培训，提升学校的防疫技术水平。1月中，教育部举办了全国学校疫情防控能力提升培训，地方各级教育部门也开展了相关的技术培训，帮助大中小学校领导、医护防疫人员、学校心理健康教师、中小学班主任、各高校辅导员吃透政策、了解形势、掌握技术，提高学校应对疫情和应急管理的能力。

“一年之计在于春。春季开学之后，教育部门将继续会同有关部门，分类指导高等学校、中小学校和托幼机构全面落实国家疫情防控政策，平稳实现学校疫情防控转段过渡，有效恢复学校正常教育教学秩序，及时回应返校师生的各项关切，持续保障师生健康和校园安全稳定。”刘培俊说。

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