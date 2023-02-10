人民网北京2月10日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，为加大国家通用语言文字推广力度，根据《普通话水平测试管理规定》（教育部令第51号）要求，国家语委修订了《普通话水平测试规程》（以下简称《规程》），自2023年4月1日起施行。

根据《规程》，在测试方式上，本次修订明确“普通话水平测试采用计算机辅助测试”，所有测试流程均通过测试信息化管理系统，按计算机辅助测试方式实施，人工测试只作为特殊情况下适用予以保留。

在测试组织实施要求上，《规程》要求省级测试机构提前公布测试站点测试计划安排；规定不得在社会培训机构、中介机构或其他营利性机构或组织设立站点；明确考场设置的人员配备、考场布局和测试方式，取消备测室和备测时间。

《规程》明确和缩短了成绩评定时限，规定一级乙等及以下成绩的认定（含复审）时限原则上在当次测试结束后30个工作日内完成，一级甲等的成绩认定顺延15个工作日。

此外，《规程》强化管理监督，进一步体现安全性严肃性。专设“数据档案”章节，对数据类型、数据信息、数据管理等提出要求；专设“违规处理”章节，对违规机构和应试人作弊行为的处理做出要求；同时明确国家、省级测试机构的监督检查权限范围、方式等。

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