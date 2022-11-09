李家鼎

夯实基础、补齐短板、凝聚合力，造就大批知识型、技术型、创新型的中国工匠

增材制造、汽车技术、工业机器人操作……不久前，首届世界职业技术教育发展大会在天津举办，在同期举办的首届世界职业院校技能大赛上，来自多个国家和地区近300所学校的1000多名选手，围绕23个项目展开比拼，引发广泛关注。

职业教育与经济社会发展紧密相连，对促进就业创业、助力科技创新、增进人民福祉具有重要意义。党的二十大报告提出，“推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”。2013年5月，习近平总书记在天津考察时，来到天津职业技能公共实训中心，了解职业技能培训情况，要求“搞好职业技能培训、完善就业服务体系”。党的十八大以来，我国建成世界最大规模职业教育体系，职业教育吸引力、影响力、竞争力不断增强。作为我国北方重要的工业城市和全国唯一的国家现代职业教育改革创新示范区，天津近年来持续强化政策支持，扎实推动职业教育不断发展。

畅通人生成长之路，职业教育是“新赛道”。康全是天津一家液晶显示器制造企业流程管理部门的主管，两年前从技术学校毕业。由于对全流程制造有着丰富的技术储备，他被安排到综合管理岗位。他说：“与本科毕业生没什么不同，待遇、晋升通道都一样，全靠个人实力。”如今在天津，学历“天花板”慢慢被打破，“选择职业教育同样前途光明”渐成共识，职业学校学生正成为助力天津产业转型升级的生力军。当技能成就出彩人生日益成为现实，职业教育进入提质培优、增值赋能新阶段，激励着更多人走技能成才、技能报国之路。

职业教育办得好不好，关键看教学活动与产业融合深不深。前不久，天津交通职业学院毕业生陶龙入职一家汽车研究公司。他说：“得益于学校与当地多家汽车企业开展深度产教融合，毕业半年前工作就确定了。”紧跟产业结构调整步伐，做优信息服务平台，加强教师队伍建设……近年来，政府统筹、行业主办、教育管理、企业参与的办学体制机制成为天津职业教育的特色。实践证明，产教融合有助于学生增本领、拓视野，也能满足企业发展需求，促进了教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接。

从大有可为到大有作为，职业教育需要互学互鉴、增强国际交流。在职业技术教育发展大会展区，机器人臂煮水、沏茶、倒茶的场景，吸引了不少参观者。这是葡萄牙鲁班工坊展示的一项教学成果。相关负责人介绍：“受倒红酒机械臂的启发，设计了沏茶机械臂。”从天津走向世界的鲁班工坊已成为我国开展国际职业教育合作的一张名片。积极推动职业教育走出去，与国外政府、企业加强协作，为当地培养急需的技能人才，有利于实现技能互长、民心相通。

职业教育是工匠摇篮。新时代的职业教育，关系就业保障，关乎产业升级，承载着培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的使命。夯实基础、补齐短板、凝聚合力，造就大批知识型、技术型、创新型的中国工匠，就能为全面建设社会主义现代化国家提供更有力的人才支撑。

（作者为本报天津分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)