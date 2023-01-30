侯玉峰

原标题：破解青年人才匮乏困境 高质量推进乡村振兴

习近平总书记在不久前的中央农村工作会议上强调，“抓好以乡村振兴为重心的‘三农’各项工作”“要全面推进产业、人才、文化、生态、组织‘五个振兴’”。人才工作在乡村振兴中的重要性不言而喻。而据第七次全国人口普查，15—39岁年轻人，常住在乡村的比例均小于30%，乡村人才尤其是青年人才的匮乏已成为全面实施乡村振兴战略所要迫切解决的问题。

要破解这一困境，首先要为青年人才留在乡村创造条件。据农业农村部统计，截至去年4月，我国各类返乡入乡创业人员超过1100万人。但实际调研发现，其中大多数人只是短暂停留，又很快返回了城市。因为乡村既无法提供充足的创业机会，也很难营造良好的生活工作环境。因此，一定要夯实乡村一二三产业，尤其是第三产业，实现乡村价值的快速增值，吸引青年人才到乡村创业。并且在保护好绿水青山的同时，打造乡村的宜居环境，包括教育、医疗等各种便利条件，从而能让青年人才“留得下、能创业”，在乡村实现自己的人生价值。

其次，乡村青年人才培养要面向现代化。中国的现代化离不开农业农村现代化，实现农业农村现代化关键在科技、更在于人才。要培养能掌握现代科技、有现代化意识且有现代化管理能力的青年人才。一方面要针对乡村振兴和乡村现代化的需要，在普通教育和职业教育中增设相应的学科专业，培养不同层次的“新农人”，为乡村人才队伍注入新鲜血液；另一方面，要为回乡青年创造新型就业岗位、提供再教育机会，提升其现代化能力，通过培养青年人才推动乡村振兴。遵照习近平总书记的要求，“全面提升农民素质素养，育好用好乡土人才”。同时，坚持本土青年人才培养和外部青年人才引进相结合，共同推进中国乡村现代化。

更重要的是，要发挥青年人才在乡村建设中的带头作用。在当前一些乡村建设项目中，农民往往由于缺乏参与，失去了对乡村建设的热情；又因为“能力不足”失去了主导乡村产业的机会。因此，亟须机制创新，让青年人才带领广大农民积极参与并主导乡村建设、产业运营和乡村治理。近来兴起的“农村职业经理人”“乡村CEO”和“头雁”等项目，在培养新型乡村青年领袖人才方面成效明显，值得扩大推广。同时，各级政府也要为乡村集体经济的健康发展保驾护航，增加政策支持，降低市场风险，提升一产、发展二产、培育三产。在壮大集体经济的过程中发挥青年人才的带头作用，激活乡村内生动力，高质量全面推进乡村振兴。

（作者单位：中国农业大学人文与发展学院）

(责编：郝孟佳、李依环)