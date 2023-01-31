傅维利

原标题：素质教育如何突破“两难纠结”

几十年来，众多校长和教师一直都在“应试”和“提升学生素质”间纠结。一方面，社会各方极其看重中考、高考成绩，另一方面，学校要下大力气开展素质教育特别是实践能力和创新能力的教育。这个看上去难以解决的两难问题，实际上隐含着破解之道。

首先，从理论上看，考试重点关注的知识和技能是人的素质特别是实践能力、创新能力以及品德发展的重要组成部分，本质上，学生掌握知识与提升素质并无根本性矛盾。两者的差异在于，应试教育仅仅停留在为应对考试而进行知识教育，而素质教育是为了培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，知识教育只是素质教育的组成部分之一。其次，从实践上看，升学率较高的学校大体可分为两类：一类是紧紧盯着考试所指向的范围，要求学生用“刷题”“熬夜”的方式进行针对性练习，这类学校有可能培养出一些“高分低能”的学生；另一类学校不仅重视学生考试成绩的提高，素质教育也开展得有声有色，这类学校能培养出更多“高分高能”的学生。

这就给了人们一个重要启示：只要改革思路和举措得当，学校完全有可能在保证学生考试成绩和提高学生综合素质之间取得较好的平衡，从而在一定程度上破解这个两难问题。

显然，改革的关键是如何找到这个平衡点，进而引导考试改革和教育教学改革都向着这个方向积极探索。

从中考、高考改革看，要统筹兼顾为高一级学校选拔合格学生和引导基础教育向素质教育方向发展的双重任务。近些年，各地积极落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》的精神，考试和录取方式的改革已经取得初步成效。例如，有些省市提高了体育与健康的分数占比，有些省市采取参考综合素质评价的高校招生多元录取机制。

从学校教育教学方面的改革看，要引导学校平衡好知识教育和提升学生综合素质的关系，并把其作为持续深耕的重要改革领域。

一要引领校长和教师真正树立起正确的教育目的观，坚持五育并举，切实把立德树人落实到教育工作各个方面和各个环节中，并将其作为解决培养什么人、为谁培养人、怎样培养人问题的关键举措。

二要把提高课堂教学质量和综合效益水平作为深化改革的重要突破口。课堂教学质量和综合教育效益高有两个基本标准：一个是教师善于利用学科教学中的各类教育资源，在一个教学过程中能同时达成多个教育目标。这就要求教师把学科知识体系看成提高学生综合素质的重要线索，不断提高课堂教学五育融合的水平，在努力完成学科知识教学任务的基础上，在内容拓展、过程设计、方法选择、作业安排和成绩评价等多个方面深入挖掘各种可以利用的教育资源，充分利用预设的和课堂教学中随机生成的各种小的切入点，顺势在一个或几个方面推进思想政治、道德规范、思维能力、艺术修养以及实践与创新能力的教育。从这个意义上看，校长和教师不仅要形成学科德育的理念，还应当将其拓展到学科智育、学科体育、学科美育和学科劳动教育等诸多方面，从而全面提高课堂教学的整体综合效益。另一个是要善于发现并遵循教育规律，用先进科学的教学方式提高课堂教学质量。在每个教学目标点上，教师都应尽最大可能采用适合学生的最佳方式进行教学，引导学生用较短的时间，高效率地完成既定的学习任务，从而为学生让出更多时间，推动他们走出课堂，走进社会，在更广阔的天地中实现思想道德、实践能力、创新能力以及个性化兴趣爱好等多方面的良好发展。

达成上述目标是教育改革向高阶迈进的重要标志，这对校长和教师的改革决心、教育智慧和整体专业素养水平都提出了更高要求。因此，在新的时代，党和政府应进一步加大对校长、教师的定向培训，不断引领他们实现与此相适应的高阶发展。只有这样，学生的学习负担才能真正减下来，保证考试成绩和实现素质教育的双重目标才有可能同时高品质达成。

（作者：傅维利，系深圳大学湾区教育研究院名誉院长、特聘教授）

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