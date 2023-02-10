原标题：一位特岗教师扎根乡村的十年

新华社沈阳2月9日电 题：一位特岗教师扎根乡村的十年

王莹、刘艺淳

刷着南方城市陆续开学的消息，华晓娟对即将开始的新学期充满期待。她一遍遍地补充着教案的细节，准备讲好“开学第一课”。这将是她作为特岗教师在法哈牛学校的第十个学年。

十年前的2013年秋天，沈阳师范大学硕士研究生华晓娟，通过“特岗计划”招聘考试，来到了沈阳新民市法哈牛学校，成为一名英语特岗教师。

到农村去，并非华晓娟一时冲动。2009年春天，还在读本科的华晓娟来到辽宁省锦州市义县九道岭初级中学实习。一堂英语课下来，华晓娟发现，40人的班级里只有十几个孩子能听懂英语课，有的孩子英语字母都认不全。“以前学校也培养了很多人才，现在却没有大学毕业生愿意来教书。”老校长眼里混杂着感伤和期待。

响应“特岗计划”是华晓娟青春的证明，而一干10年，则是她让农村孩子好好读书的一份责任。

10年间，华晓娟走遍了法哈牛镇的15个村，一次次把徘徊于路口的学生领回学校。

讲起自己10年的从教经历，华晓娟印象最深的是一次家访——她淋了一场雨，劝回了一个未来的大学生。

2014年6月，学生杨宇几天没来上学。华晓娟清楚，远离课堂越久，孩子就越难回来上学。她马上联系杨宇的父母，了解到孩子因为父母离异不想再来读书，怀孕4个月的华晓娟决定冒雨家访。

“老师，您怎么来了，您还怀着孕呢。”和父亲正搭建大棚的杨宇看见满脸雨水的华老师，着了急。“那时我指着自己的肚子对他说，因为你和我的孩子一样重要。他听完，就哭了。”华晓娟趁势鼓励：“读下去，念好书。”

重回学校的杨宇后来考上了高中、大学，这让华晓娟充满了自豪感。

华晓娟常常给孩子们讲大学生活，谈未来，论人生。让每个农村学生有书读、读好书是她最大的愿望。

学生范书齐升入初中后，学习状态不佳，华晓娟利用节假日带他走遍了沈阳市的图书馆，还带他到东北大学校门前拍了一张照片。润物细无声的鼓励让范书齐学习的兴趣越来越浓，高中毕业他被东北师范大学录取。

2021年教师节前夕，学生潘荟羽、吴晓琪回校看望华晓娟。两个孩子告诉华老师，高考填报志愿时，她们坚定地选择了跟华晓娟一样的英语师范专业，希望“长大后我就成了你”。

截至2021年， 辽宁省启动 “特岗计划”10年来共为当地乡村学校和教学点补充了15218名中小学教师。一些教师在服务期满后将接力棒传给接班者，但更多人选择留下。

备课间隙，华晓娟正抓紧学习国家教育平台的教育心理学课程。“希望班里的孩子们都能认识到学习的重要性，更有精气神。”华晓娟憧憬着新学期。

(责编：郝孟佳、李依环)