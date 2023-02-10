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湖北18所高校依据台湾地区学测成绩招收台生

2023年02月10日18:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：湖北18所高校依据台湾地区学测成绩招收台生

　　记者10日从湖北省台办获悉，2023年该省有18所高校依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩(简称“学测”)招收台湾高中毕业生。目前，18所高校招生简章均已发布，考生可通过相关高校官网和“内地(祖国大陆)高校面向港澳台招生信息网”查询招生简章，获取报考信息。

　　据了解，这18所高校分别为：武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、武汉理工大学、华中农业大学、中国地质大学(武汉)、中南财经政法大学、中南民族大学、湖北大学、湖北工业大学、湖北经济学院、武汉科技大学、武汉体育学院、湖北美术学院、武汉音乐学院、黄冈师范学院、长江大学、三峡大学。

　　在招生简章中，各高校均明确了报名条件。如，武汉大学要求考生参加当年“学测”，且语文、数学A两门课考试成绩均达顶标级，其余三门课(英文、社会、自然)中至少有两门课考试成绩达前标级及以上；华中科技大学要求考生参加当年“学测”，且数学A和自然科目成绩达到顶标级、语文和英文科目成绩达到前标级及以上。

　　根据统一安排，符合条件的考生可于2023年3月1日至31日，登录“祖国大陆普通高校依据台湾地区学测成绩招收台湾高中毕业生系统”报名，并于5月15日至19日登录系统，查询录取情况，进行录取确认。部分高校补录报名时间为5月21日至31日，录取确认时间为6月21日至25日。

　　湖北省现有高校130所。近年来，湖北从学费、奖学金、助学金等方面出台系列举措，为台湾学生在鄂求学提供便利。截至2022年底，共有700余位台生在鄂求学。(马芙蓉 杨凯)

(责编：郝孟佳、李依环)

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