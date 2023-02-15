原标题：国家级考试泄题案背后的利益链

全国二级建造师执业资格考试作弊案近日开庭审理并宣判，27名被告人获刑。

2021年5月，全国二级建造师执业资格考试开考前，相关试题泄露，并在网上被传播、贩卖。试卷内容几经转手，层层分包销售，有的考生花200元便可共享试题及答案。

2021年5月28日晚，考试前一天，李海涛在二级建造师执业资格考试备考群里看到，有人声称自己发在群里的题目是明天考试的部分试题，只要200元就能帮助考生顺利通过考试。虽然怀疑，但李海涛还是暗自记下了这几道试题和答案。

第二天考试时，李海涛一眼认出，试卷上的部分题目与昨晚备考群中发布的题目一模一样。

第一门考完，李海涛冲出考场，打开手机，看到备考群里已经炸开了锅。他联系了发题人，付款200元后，对方发来了第二门考试的考题和答案，并告知他，第三门考试的试题和答案将在考试当天发送到他的手机上。

下午第二门考试的考题全部被“押中”。5月30日凌晨，李海涛收到了第三门考试的考题与答案。

对于此次考题泄露事件，公安机关网安支队在网上巡查时已发现。考试结束后，住建部向公安部报案，公安部挂牌督办此案。经过细致侦查，一起横跨9省16市的特大考试作弊案犯罪链条逐渐浮现。

2021年3月，一个外号叫“二师兄”的人联系了阿浩。

“我知道你是二级建造师执业资格考试考点负责人，有机会接触到试题，三门考试45万元，你只要用手机把试题拍下来，就算完成任务，这钱你赚不赚？”“二师兄”开门见山说明来意。

阿浩是西安科技大学高新学院的一名干事，平日靠工资养家糊口，45万元让他颇为心动。

阿浩清楚，二级建造师执业资格考试是国家级考试，试题属于国家机密，开考前试卷密封，拆开密封袋偷拍试卷如果被抓到，肯定要坐牢。阿浩说出顾虑后，“二师兄”表示，他将提供塑封机、塑封袋、拍摄手机等设备，拆封后的试卷拍摄后，再用塑封机重新密封，一般人很难看出破绽。

于是，阿浩决定“搏”一把。

2021年5月15日，“二师兄”与阿浩碰面，将用于偷取试卷的手机、塑封机、塑封袋交给阿浩。

2021年5月28日12时许，2021年度全国二级建造师执业资格考试试卷运抵西安科技大学高新学院考点保密室。13时左右，阿浩来到保密室，将试卷装入黑色布袋后迅速离去。为了隐瞒犯罪行为，他故意延后了保密室监控开启的时间。

回到宿舍，阿浩用手机将3套考卷全部拍下来后，又将试卷袋重新封好，放回保密室，并打开了保密室的监控。20分钟后，“二师兄”的汽车开到了校门口，看完手机里的试题后，扔给阿浩一个黑色双肩包，里面装满了现金。

张婷的男友金红，从事考试资质培训，他向张婷透露了自己开办培训班火爆的原因：正常的培训业务只是幌子，赚钱靠的是组织考试作弊。金红告诉张婷，自己花大价钱搞到了全国二级建造师执业资格考试的试题，“枪手”已经到位，“招生”工作也在进行中。

作弊行动由答题组、编辑组、工具组和投递组共同完成。

答题组的“枪手”答完题后将答案交由编辑组；编辑组将答案进行“缩字”处理，方便考生抄录背诵；为确保隐秘性，试题及答案全部由人工抄录。投递组负责将纸质答案送至考生所在的房间，并全程监督确保无人偷拍试题及答案。电脑器材准备及酒店预订等工作全部由工具组完成。

因身形肥胖，在组织考试作弊的圈子里，大伙都戏称大江为“二师兄”。大江患晚期肾癌，全身性水肿，他知道留给自己的时间不多了。

之前，大江有自己的“底线”：一是控制下线数量，下线越多暴露的风险越大；二是只挑选不滥售考试试题、守规矩的“合作伙伴”。

为了临走前多给家人留点钱，大江不想再守“规矩”了，他和多名被告人进行了分工：金红，出资100万元购买考试试题；小虎，曾因组织考试作弊坐过牢，这次花12万元帮助亲弟弟拿个资质；阿玲有个建筑公司，花了7万元买答案免费提供给员工，员工获得资质后将证书挂靠公司；大张，从事教育咨询，花17万元来给自己的公司打个名声。

一份份试题在互联网上疯传，一笔笔赃款不断打进大江的账户。

日前，由江苏省宿迁市宿城区人民检察院提起公诉的大江等人组织考试作弊案开庭审理，法院以非法获取国家秘密罪，非法出售试题、答案罪判处被告人大江有期徒刑六年，并处罚金31万元；以非法获取国家秘密罪、非法出售试题罪判处被告人阿浩有期徒刑五年，并处罚金30万元；以非法获取国家秘密罪，组织考试作弊罪，非法出售、提供试题、答案罪判处被告人金红有期徒刑四年六个月，并处罚金24万元。其余24名被告人分别被判处有期徒刑二年二个月至拘役六个月，并处罚金10万元至6000元。同时，法院根据犯罪情况决定对阿浩等人依法宣告职业禁止或者禁止令。

(文中当事人均为化名)

(陈颖 刘施洋 金雪元 记者 李超)

(责编：郝孟佳、孙竞)