新华社记者 姜俏梅 李光正

本文配图均来自第二届湘南中文演讲比赛视频截图。

大雪过后，碧空如洗。日前，日本神奈川县藤泽市著名旅游景点江之岛上游人如织，而不远处湘南海岸公园聂耳纪念广场幽静肃穆，一座“耳”字形纪念碑面海而立，这里便是中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》作曲者聂耳的“终焉之地”。

日前，第二届湘南中文演讲比赛在藤泽市举办，来自湘南地区的5所高中和两所大学共计13名学生参加比赛。虽说规模不大、参赛选手的汉语水平也参差不齐，但是藤泽市各方非常重视这次演讲比赛，把它看作今年藤泽市和云南省昆明市开展青少年交流的新起点。日中协会理事长濑野清水担任评审主席，藤泽市市长铃木恒夫特意前来为选手们加油打气。

讲述爱上中文的故事

时间回到2020年，当年2月，藤泽市举办了首届湘南中文演讲比赛。受新冠疫情影响，第二届湘南中文演讲比赛被推迟至今年举办。

这次演讲比赛的主题是“我和中文”，参赛同学纷纷讲述他们学习中文的缘由。“我对中国历史感兴趣，最喜欢《三国志》”“我的理想是当一名磁悬浮列车驾驶员，我想去中国亲身感受一下磁悬浮列车”“我是个‘吃货’，想去中国旅游时和路边摊老板娘用汉语交流”“朋友从中国旅行回来讲了很多有趣的事情，让我对学习汉语产生了兴趣”。

“我非常喜欢汉语，很喜欢练习四声”“日语里也有汉字，所以日本人学习汉语相对容易”……不过，也有选手表示中文学习非常难，每当遇到困难就会想起一句中文“不经历风雨怎么见彩虹”。

高中部冠军得主松浦贯在演讲中提到，最初学习中文只是出于好奇，随着到日本旅游的中国游客越来越多，渐渐了解到中文学习的重要性。他希望自己将来能用中文交流并思考问题，了解更多中国文化。

来自藤泽综合高中的高三学生斋藤阳菜中文发音字正腔圆，今年4月就要成为神奈川大学中文系的大一新生。她非常想去上海留学，期待将来能和中国人一起工作。

学习中文成就未来

比赛当天，首届湘南中文演讲比赛高中部冠军得主山本海渚也来到现场与参赛选手交流经验。她用中文介绍自己目前正在神奈川大学中文系深造，每天都要上中文课，希望将来能成为中日友好桥梁。

一位正在藤泽探亲的北京高中生在交流环节与当地学生围坐一起，热火朝天地探讨美食、动漫等双方都感兴趣的话题。

按计划，本届比赛两位冠军得主将在今夏赴昆明市进行为期1周的交流活动。“学习英语之外，再学一门外语——中文，是为了成为将来就业的‘ 利器 ’。”大学生部冠军、昭和女子大学二年级学生角田碧衣表示，她非常期待昆明之行，希望能在昆明与中国大学生一起交流，顺便检验一下自己的中文水平。

“学生们学习中文，将来可能成为藤泽和昆明、日本和中国之间的友好交流桥梁，这是非常了不起的事情！”铃木恒夫在接受新华社记者采访时表示，“2021年，藤泽市与昆明市在线上举办缔结友好城市40周年纪念仪式，并签署了新协定，决定继续推进以青少年交流为基础的文化、体育等各方面交流。”

1935年7月17日，聂耳在鹄沼海岸游泳时不幸溺水身亡。因为聂耳，昆明市与藤泽市结下了不解之缘，并于1981年缔结为友好城市。

在第二届湘南中文演讲比赛现场，台上一张张努力用汉语表达对中国向往和喜爱的年轻面庞，仿佛是这座因聂耳与中国结缘的小城播撒的又一批中日友好种子，相信总有一天会绽放异彩。

（据新华社）

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