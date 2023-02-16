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同济七名学子连夜赶制“移动电源”，支援土耳其地震灾区

2023年02月16日09:03 | 来源：人民网-教育频道
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同学们在实验室研讨。校方供图

人民网北京2月16日电 （记者李依环）近日，一群来自同济大学的大三学生利用专业所学，组装完成了一套“移动电源”设备——应急光伏储能电源箱。这套设备将和来自国内捐赠的其他救援物资一起，由专机送往土耳其地震灾区。土耳其驻华大使馆15日通过官方微博发文，感谢中国人民捐赠物资。

2月6日，土耳其地区发生强震。得知地震灾区需要“移动电源”后，同济大学中德工程学院建筑电气与智能化专业白浩然、张宛琳等7名大学生，当即决定利用专业所学的新能源光伏、储能等知识，连夜开始赶制一套应急光伏储能电源箱。

由同济学子组装的应急光伏储能电源箱。校方供图

“我们设计电源箱目的主要是用于手机等联络通讯设备的充电，以及LED的夜间照明。”小组成员白浩然告诉媒体记者，这套设备包括光伏板、电源箱和LED灯，电源箱容量是500WH，除了usb接口，电源箱上还有dc插口和家用电器的插口。

据介绍，由于时间紧迫，组内同学分为线下线上小组同时“开工”，分别进行配件的选购和装配、电源箱设计、多语言版本撰写设备使用和包裹备注说明、与物资接收方进行沟通联络等工作。

应急光伏储能电源箱组装细节。校方供图

考虑到救灾设备要尽量便携、使用方便，经过小组反复讨论，他们最终采用了重量轻、可折叠的光伏板，选用同等体积下容量更大的锂电池，以及充放电和控制功能一体化的电源装置，并配置了LED照明灯，以及符合当地电器的标准接口，最终将系统集成。系统可以采用太阳能板充电、车载充电、市电充电等多种方式充电，能够满足救援现场对灵活性、便携性的要求。

同学们的爱心之举获得了积极响应。期间，小组遇到了一些技术难点，学院和专业老师们热心指点。一位精通土耳其语的留学生也热情相助，她帮助翻译了应急电源箱使用说明的土耳其文版。这份说明随设备一同封入包裹，方便当地救援人员迅速了解应急电源设备的使用方法。

据悉，2月13日，中国捐助的物资正在源源不断集中在土耳其驻上海总领馆，已经装满了四个仓库，其中就包括同济大学生赶制的应急光伏储能电源箱。

捐助的物资包裹。校方供图

2月15日，土耳其驻华大使馆通过官方微博发文，感谢中国人民捐赠物资。

截图来源：土耳其驻华大使馆官方微博

(责编：郝孟佳、孙竞)

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