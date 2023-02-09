人民网北京2月9日电 （记者李依环）教育部今天上午举行媒体吹风会，介绍一年来推进教育数字化进展等情况。教育部基础教育司副司长朱东斌介绍，目前，全国中小学（含教学点）互联网接入率达到100%，比2012年提高了75个百分点；99.9%的学校出口带宽达到100M以上，超过四分之三的学校实现无线网络覆盖，99.5%的学校拥有多媒体教室。

朱东斌表示，一年来优质数字教育资源不断丰富。2022年3月，教育部将原国家中小学网络云平台改版升级为国家中小学智慧教育平台。平台在原有专题教育和课程教学两个版块基础上，拓展为德育、课程教学、体育、美育、劳动教育、课后服务、教师研修、家庭教育、教改经验、教材10个版块，共53个栏目。平台现有资源总量4.4万条，是改版前的4倍；其中，“课程教学”版块资源2.59万课时，是改版前的3倍，覆盖30个版本、446册教材。

朱东斌介绍，一年来教学融合应用更加广泛深入。国家中小学智慧教育平台在持续丰富资源的同时，还特别注重以需求为导向扩展功能、扩大应用。中小学校和广大教师根据实际需要，在教研、教学、作业等各个环节，积极主动地使用数字技术，积极开展同步课堂、专递课堂、智慧课堂、智慧作业、网络教研等多场景应用，加强了教学数据的分析反馈，有效提升了教师教学能力，激发了学生学习兴趣，提高了课堂教学效率。

此外，师生数字素养技能大幅提升。随着数字技术的发展和在教育教学中的广泛应用，有效激发了广大师生的学习应用热情，一大批教师能够比较熟练地融合运用数字技术开展教育教学。教育部和各地各校通过中小学教师信息技术能力提升工程、学生信息素养提升实践活动、设立实验区实验校、“基础教育精品课”遴选等工作项目，加大了对师生数字素养培养培训和带动提高的力度，师生的数字素养和应用能力得到了大幅提升。

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