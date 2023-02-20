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从使用塑料书皮这件小事说起

本报记者  赵  昊
2023年02月20日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新闻背景

　　随着各地中小学陆续迎来开学，给新书本包塑料书皮引起人们关注。使用塑料不仅容易造成资源浪费和环境污染，有些不合格的塑料书皮还含有甲醛和苯，对于儿童的神经系统和体格发育也有影响。2019年10月，教育部办公厅等四部门印发通知，要求努力实现“无塑开学季”，学校不得强制学生使用塑料书皮，尤其不能使用有问题的塑料书皮。

 

　　对话专家：环保组织自然之友垃圾减量项目主任孙敬华

　　问：教育部办公厅等四部门印发通知后，各地中小学生使用塑料书皮的情况如何？

　　答：情况有了一定的改观。此前许多学校强制学生使用塑料书皮，但近几年的开学季我们看到，很多地方的教育部门和学校积极响应“无塑开学季”，引导学生用更环保的方式保护书本，减少塑料污染。不过我们也收到一些家长反馈，个别地方的学校或老师依然要求使用塑料书皮。我认为，强制要求使用塑料书皮，除了有健康风险，更主要的问题是对孩子产生错误引导，可能让孩子养成不必要的浪费习惯。

　　问：您认为如何进一步减少塑料书皮使用？

　　答：虽然多数学校已不再强制使用塑料书皮，但因为其便捷性，依然有许多家长、学生自愿购买使用。我们并不反对塑料书皮这种产品，而是希望在确保质量合格和安全的前提下，引导学生重复使用书皮，减少更换频率，延长其使用寿命。

　　我们希望老师和家长鼓励孩子动脑动手，利用废纸等旧物，自制环保书皮。我们曾组织过书皮创意制作大赛，各地共计2000余名中小学生参与活动，提交的参赛作品都创意十足。比如利用试题袋、纸质购物袋、打印店的塑料覆膜废纸、旧挂历、旧海报甚至废布头等材料，制作了很多充满个性又实用的书皮。

　　书皮这件事情虽然很小，但是能够引导孩子们养成惜物、节俭、低碳消费的习惯，提升环保意识，很有意义。

　　问：学校和家庭在教育引导孩子养成减少一次性物品使用习惯方面，有什么需要注意的地方？

　　答：学校和家庭活动中应尽量避免使用不必要的一次性用品，减少浪费。比如一些学校提供餐食时，用发湿巾代替组织孩子洗手，习惯使用纸巾而不是手帕，发放一次性塑料盒装的盒饭和筷子，大量使用一次性纸杯等，一些家庭也习惯使用一次性物品而非耐用品，这些都不利于学生养成环保习惯。老师和家长应该和孩子一起，学习零废弃相关知识，从校园和家庭生活细节的各个方面入手，努力减少使用一次性物品，共同打造零废弃学校、零废弃家庭。还可以引导孩子进行有创意的环保实践，比如鼓励孩子们交换分享文具、玩具、书籍，减少浪费和重复购买。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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