原标题：“乙类乙管”后首个开学季：校园的特别“重启”

2月13日，北京中小学2023年春季开学首日，从教学到防疫，系列相关部署接连实施，全城迎开学，紧张有序，生机勃勃。

2月13日，北京市朝阳区芳草地国际学校，学生们走进校园。当日，北京市160余万中小学生重返校园，迎来新学期。中新社记者 贾天勇 摄

随着寒假结束，全国各地均于近期迎来开学。这是中国对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，近3亿师生大规模集中返校的重要时刻。

新的防疫政策下，久违的校园将以怎样的新貌向学子敞开怀抱？新学期，学生“阳康”后如何恢复正常体育运动？经历长时间的线上课程，师生如何顺利回归面对面的教学状态？众多节点问题令这一次的校园“重启”更加引人关注。

“没有疫情的学校，开展正常的线下教学活动”“师生入校不再提供核酸证明”“师生入校时测量体温”“学校在校舍入口、楼梯入口、电梯入口等位置摆放共用消毒用品，食堂餐桌安装隔板，学生错峰就餐”“细化校内感染者分级诊疗办法，各级各类学校储备新型冠状病毒感染对症治疗药物、抗原检测试剂，以及常用防疫物资”……面对实施“乙类乙管”后的首个开学季，中国各级教育部门利用寒假“窗口期”已部署一系列工作，推动学校疫情防控平稳转段过渡。

2月13日，北京中小学学生迎来开学日，北京161中学学生步入校园。中新社记者 田雨昊 摄

据悉，自去年底以来，中国教育部会同国家有关部门按照“乙类乙管”政策要求，制订了学校疫情防控的总体方案，颁布学校疫情防控操作指南，并发布了校园疫情应对的多项预案，为今年春季开学做好政策准备。

特殊的节点下，中小学新学期的体育教学安排引发更多关注。早在开学前，北京很多中小学生收到了来自学校的关于身体健康状况的调查问卷，问卷主要针对孩子们寒假期间是否经历新冠病毒感染进行摸排。据了解，各学校正是于此基础上做出预判，对开学后的体育教学进行合理规划。

全国范围内，各地中小学校新学期都对体育课程进行了有针对性的细化安排，例如在开学之初设定观察期，其后通过评估、问卷，对身体处于不同情况的学生进行分类教学，此外还有细化的阶段性课程安排，设置适应期、调整运动项目，实时对学生运动量及强度进行调整，循序渐进带领学生回归正常运动水平。

2月13日，北京中小学学生迎来开学日，中学生前往校园。中新社记者 田雨昊 摄

除了校园管理和体育课程的调整，对于返校的众多中小学生而言，其心理状态和学习状态如何平稳切换，回归和融入线下，或许是一个更为潜在但同样重要的问题。

有专家指出，与体能相类，心理和学习状态的转换也需要逐渐调整才能达成平缓过渡，心理状态的调整不仅针对学生，对于教师也同样重要。因此，开学后，在课程设计与教学安排上，学校方面需要更加侧重人本位，为学生和教师解决学习、工作和生活中的实际困难，帮助克服模式转换带来的短期不适感。

据悉，针对相关问题，各地的不少学校将“心理健康”列为开学第一课的重要内容，帮助学生从长期居家的状态中调整过来，以积极的心态拥抱校园生活。很多学校还设立了心理活动室，配备多名专职的心理健康教师，以期随时针对师生的相关心理状态需求拿出应对方案。(记者 高凯)

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