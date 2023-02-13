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“知危险 会避险” 交通安全教育体验课进校园

2023年02月13日19:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月13日电 （记者郝孟佳）东风送暖入新年，春到人间草木知。今天，北京市朝阳区芳草地国际学校迎来了新学期开学日。为全面做好春季开学交通保障工作，学校开展了“知危险 会避险”2023年新学期交通安全教育体验开学第一课，帮助学生们从小养成遵规守法意识，掌握交通安全常识，真正做到知危险、会避险，远离交通事故，健康茁壮成长。

2月13日，芳草地国际学校的学生在开学第一课上听讲。人民网记者 王晓啸摄

交通安全体验课上，北京市朝阳交通支队安监科民警王磊为学生们讲述了“车盲区，猛探头，开门杀”等三类乘车或走路的过程中常见的危险情况，并告诉同学们应该如何防范。王磊还邀请学生们参与交通安全演示，通过一些小的、不经意的细节，发现隐藏的安全风险，引导学生们记住交通安全常识，保护好自己的出行安全。

2月13日，在芳草地国际学校开学第一课上，北京市朝阳交通支队民警为学生们讲解交通安全。人民网记者 王晓啸摄

2月13日，在芳草地国际学校开学第一课上，两位学生通过相声表演向同学们传递交通安全知识。人民网记者 王晓啸摄

通过几个小实验，北京市交管局新闻办赵薇向学生们演示了乘坐汽车不系安全带、乘坐摩托车不带头盔会带来的危险；北京市交管局安监处胡畔为学生们讲解了通行规则，带学生们了解了交通信号灯、交通设施、交通标志的作用，希望同学们在日常的出行中遵守交通规则，安全文明出行。

2月13日，在芳草地国际学校开学第一课上，学生们答题测试交通法规和安全常识。人民网记者 王晓啸摄

2月13日，在芳草地国际学校开学第一课上，学生们通过游戏了解交通安全知识。人民网记者 王晓啸摄

芳草地国际学校六(5)班学生李令祯表示，通过交通安全体验课，自己学习到了很多平时不认识的交通标志，了解了车辆在行驶过程中会出现的盲区，也感受到了生命的可贵。“我一定会注意交通安全，保护好自己。”

芳草地国际学校五(3)班学生周子然说：“在交通安全体验课上，我学到了很多关于交通的新知识，大家都要在日常的出行中遵守交通规则，避免发生危险。”

(责编：李依环、孙竞)

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