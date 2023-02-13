人民网北京2月13日电 今天，北京市中小学生迎来春季新学期。各校开展了一系列具有仪式感的开学报到活动，以最诚挚的祝福迎接同学们的归来。

开学典礼上，多所学校别具匠心，将浓浓的爱党爱国情怀、孜孜不倦的科学探索精神、深厚的中华优秀传统文化融入具体环节，鼓励孩子们精神昂扬迎接新学期的学习生活。（郝孟佳、实习生遇镜霖）