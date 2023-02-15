截图来源：教育部网站

人民网北京2月15日电 （记者李依环）教育部今天发布《关于面向中小学生违规竞赛活动的通报》（下称“通报”）。通报指出，近日，有群众反映“叶圣陶杯”华人青少年作文大赛违规办赛问题。经初步调查，“叶圣陶杯”华人青少年作文大赛及“叶圣陶杯”语文素养大赛、数理大赛、英语大赛、编程创意大赛等系列赛事均为违规竞赛。目前，教育部正会同相关方面作进一步处理。

通报指出，举办者为北京圣陶文润教育文化有限公司、北京圣陶国润教育科技有限公司；其注册的微信公众账号有“叶圣陶杯华人作文大赛官宣”“叶圣陶杯系列竞赛官宣”“叶圣陶杯语文素养大赛组委会”“叶圣陶杯数理大赛组委会”“叶圣陶杯英语大赛组委会”“叶圣陶杯编程创意大赛组委会”等6个。

教育部再次提醒广大学生家长：参加面向中小学生的全国性竞赛活动务必认准教育部门户网站公布的《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》（教监管厅函〔2022〕13号）。该名单是经教育部审批通过的由事业单位、社会组织举办的竞赛，教育行政部门举办的竞赛活动按行政单位办赛程序进行审批，不列入该名单。不要参加违规竞赛，谨防上当受骗、遭受损失。

教育部有关部门负责人表示，当前，社会上出现的违规竞赛活动普遍存在收费高昂、管理混乱、质量低下、兜售奖项、牟取暴利等严重问题，不仅加重学生负担、破坏教育生态，而且隐藏诈骗风险、侵害群众利益。教育部将继续会同公安、市场监管等部门对各类违规竞赛活动进行坚决打击。欢迎全社会广泛参与监督，共同维护广大学生和家长利益。

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