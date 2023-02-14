原标题：新华全媒+｜新安排、新目标，各地中小学形式多样迎接学生返校

新华社北京2月13日电 2月13日，北京、天津、海南等多地中小学迎来开学第一天。告别长时间的网课和寒假，中小学生们背上书包、迎着朝阳，在学校的盛情迎接下走进装扮一新的美丽校园。

一年之计在于春。作为新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策后的首个新学期，各地中小学设计花式报到方式，精心设计“第一堂课”，创新安排文体课程，致力打造多姿多彩的校园生活。

花式报到迎开学

13日早晨7点半起，北京市海淀区实验小学教育集团的学生陆续进入校园。伴随着轻快的音乐声，由校训“守真、从善、修美”化身而成的三个活泼的卡通人偶“小真”“小美”“善善”挥舞着手臂，在校门口热情迎接同学们的到来。

图为北京市海淀区实验小学的卡通人偶在校门口迎接同学们报到。新华社记者 赵琬微 摄

上海中医药大学附属闵行蔷薇小学的老师们精心布置学校的“心愿农场”，计划用生机勃勃的绿色植物迎接学生返校。“之前受长时间网课和冬季天气寒冷影响，不少植物枯萎凋零，开学前我们对农场进行重新规划和种植，希望给孩子们一个‘朝气蓬勃’的好印象。”学校老师姚洁说。

海口一些学校精心设计了花式迎开学环节。海口市五源河学校部分班级准备了摸苹果(橘子、大葱、棒棒糖)活动，寓意新学期“平平安安、大吉大利、聪聪明明、越来越棒”。

图为海南中学初中部一名同学在“红包墙”前摘取祝福“红包”。（图为受访单位提供）

海南中学初中部在校门口布设了醒目的“寄语墙”和“红包墙”，同学们纷纷在“寄语墙”上写下新学期的目标；摘取写满祝福语的新春“红包”。“开学第一天就收到别样的祝福，很开心，相信新学期能有新的突破。”海南中学初一学生王艺霏说。

“第一堂课”启新篇

天津市岳阳道小学的开学典礼邀请了天津女排冠军运动员、教练员王茜，和中国最美志愿者、道德模范张振东。

“没有人生来就是强大的，只有不断克服困难、全力以赴、顽强拼搏才能取得真正的成功。”王茜为同学们讲述了天津女排20年取得15冠的故事。张振东为同学们讲述了志愿活动的意义，号召大家传承红色基因、弘扬志愿精神，做新时代全面发展的“红孩子”。

图为天津市昆明路小学老师扮演的兔形人偶与返校学生击掌。（受访者供图）

“听完两位老师的讲述，我觉得要在未来的日子里坚持拼搏的精神，明白了志愿服务的光荣和伟大，希望能多参与到志愿服务活动中去。”岳阳道小学四年级学生白芸朵说。

北京市润丰学校结合当前疫情发展及防控形势，以“童心珍爱生命，齐心呵护成长”为主题开展开学第一课——生命教育课，帮助同学们逐步建立起珍爱生命的信心。

图为人大附中海口实验学校五（3）班同学在分享寒假收获。新华社记者 赵叶苹 摄

北京市海淀区实验小学的开学第一课则安排了心理内容。心理健康教师王彦天说，孩子们居家有两个月了，第一课的目标是通过游戏等互动方式，帮孩子们做好心理衔接，在放松的心情中快速融入集体，回到校园生活的气氛中。

新学期有新期待

13日一早，人大附中海口实验学校的小学生们迎着朝阳走进校园，即使戴着口罩，也遮不住脸上的笑容。说起新学习的新愿望，小朋友们争相回答：“希望新学期交到更多的朋友，参与更多有意义的活动”；“希望能在信息编程比赛上获奖”；“希望新学期学到更多的知识”……

图为人大附中海口实验学校的小学生迎着朝阳走进校园。新华社记者 赵叶苹 摄

家长们也对新学期充满期待。小学二年级学生家长石晶说，希望新学期一特色活动都能开展起来，让孩子们过上丰富多彩的校园生活。

回应期待，各地中小学纷纷创新教学活动内容。人大附中海口实验学校新学期计划举办运动技能比赛和孩子们最喜欢的春季研学活动；北京市润丰学校将开展“我为劳模点个赞”的劳动主题教育，了解全国劳动模范的先进事迹和劳模精神；天津市岳阳道小学将研发“游戏＋”特色学科活动。

“不积跬步无以至千里。”北京市东城区黑芝麻胡同小学校长赵丹阳在开学典礼上对同学们提出了新期待：认认真真做好每一件小事，主动在学习与劳动中练就真本领、增长大才干。（记者赵叶苹、赵琬微、尹思源、赵逸赫）

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