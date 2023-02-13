李思辉

原标题：【光明时评】新春开学，请收下这三个“礼包”

眼下，各地迎来新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后的第一个开学季。教育部相关司局负责人日前在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前全国疫情形势总体平稳，今年春季全国学校能够实现如期、正常、安全开学。对照过去的多种不确定，眼下的如期、正常、安全，何尝不是全社会为孩子们争取到的三个“礼包”。

第一个“礼包”，生活回归的释然。疫情影响下，校园沉寂许久。今春全国3亿多师生能够正常返校上学，预示着社会正常生活秩序的回归。为了这一天，各级各地有关部门、广大卫生防疫人员，乃至整个社会付出了巨大的努力。我们无法忘却，在不能返校的情况下，很多学校、老师的“千方百计”，广大家长的“劳心费力”，孩子们承受居家学习不便、不能出门等各种身心压力，每个人都不容易。现在，学校全面开学，正常生活如期而至，“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由”，令人倍感轻快与释然。

第二个“礼包”，正常学习的良机。看似稀松平常的学习机会，实则来之不易。一年之计在于春，正是开卷读书时。学校承载着社会的厚重期许，理应在“传道受业解惑”、育德育才育人上更加尽心竭力。孩子们也应调整状态、抖擞精神、积极投入新一年的校园学习中，循序渐进把耽误的时间尽可能多地补回来。一所所校园里传出的琅琅读书声，折射的正是一个地方的欣欣向荣、一个社会的蒸蒸日上、一个国家的勃勃生机。

第三个“礼包”，踔厉奋斗的动力。三年疫情给广大师生造成一定的身心压力，也磨砺了学校乃至整个社会应对疫情等危机情况的能力。疫情让我们经历苦闷辛酸，在抗击疫情斗争中形成的伟大抗疫精神，激励我们更加奋勇向前。“昨日不能唤回，明日还不确实，确有把握的就是今天。”疫情给世界、中国、我们每个人的影响，不可能迅速忘却，未来人类还会面临怎样的不确定性，谁都难以预料，唯有勿忘过往、珍惜当下、踔厉奋斗、拥抱未来，今日意气风发的少年方能“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙”。

当前，新冠病毒感染虽已调整为“乙类乙管”，但我们仍不能掉以轻心、麻痹大意。各地大中小学校还应全面落实现阶段疫情防控政策，平稳实现学校疫情防控转段过渡，持续保障师生健康和校园安全稳定。疫情防控本身也是一门课程，它让更多学生认识到人类不得不面对流行病肆虐等风险挑战，也必将让更多孩子养成卫生防疫的自觉、保持野蛮体魄的决心、笃定兼济天下的理想，继而奋发努力、学以致用，为国家、民族、人类科学应对“一切不确定性”积蓄青春之力。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

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