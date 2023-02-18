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拓宽就业渠道 优化指导服务——各部门各高校多举措促进2023届高校毕业生更好就业

2023年02月18日08:53 | 来源：新华网
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原标题：拓宽就业渠道 优化指导服务——各部门各高校多举措促进2023届高校毕业生更好就业

　　新华社北京2月17日电 题：拓宽就业渠道 优化指导服务——各部门各高校多举措促进2023届高校毕业生更好就业

　　新华社记者王鹏

　　就业是最基本的民生，高校毕业生是促进就业的重要群体。

　　2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。为做好毕业生就业工作，教育部坚持早部署、早行动，各有关部门各高校落实就业工作责任，多措并举促进高校毕业生高质量充分就业。

　　千方百计拓宽就业渠道

　　2月16日，学生在西安建筑科技大学2023届毕业生春季就业洽谈会上寻找合适的岗位。当日，西安建筑科技大学举行2023届毕业生春季就业洽谈会。200多家用人单位提供2万个就业岗位，涵盖了土木建筑、机电、信控、冶金等，吸引了2000多名学生入场应聘。新华社发（袁景智 摄）

　　1月31日，福建福州海峡国际会展中心人潮涌动。正在举行的“好年华 聚福州”春季高校大型招聘会吸引了来自全国多个省份的高校毕业生。

　　据悉，今年福州教育、人社、工信、商务等部门将协同发力，拓宽岗位供给，多渠道挖掘优质民营企业岗位，加大政策性岗位开发力度，不断推动毕业生更好就业。

　　这是有关部门千方百计拓宽高校毕业生就业渠道的生动缩影。

　　一段时间以来，各地教育部门主动协同配合有关部门推出系列稳岗促就业政策举措，支持市场主体开发更多适合高校毕业生的就业岗位——

　　上海市出台提信心扩需求稳增长促发展行动方案，明确对招录上海2023届高校毕业生且符合相关条件的用人单位，按每人2000元给予一次性吸纳就业补贴；

　　河北省雄安新区编印高校毕业生就业创业政策宣传册，面向用人单位大力宣传推广一次性吸纳就业补贴政策；

　　湖南省教育厅组建高校毕业生就业区域性、行业性常设市场25家，为2023届毕业生举办线上线下招聘会1万余场，提供岗位61万个……

　　与此同时，全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动也深入开展。各高校负责同志主动走进园区企业，建立合作，拓展岗位。“这将有利于教育系统更加深入了解企业用人需求，更好改进高校人才培养工作，为毕业生提供更多就业机会和岗位资源。”教育部高校学生司有关负责同志说。

　　在挖掘政策性岗位潜力方面，教育部会同有关部门继续组织实施好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等基层就业项目，拓展“城乡社区专项计划”，大力开展大学生征兵工作，更好助力毕业生服务国家经济社会发展大局。

　　用心开展就业指导帮扶

　　2月16日，学生在西安建筑科技大学2023届毕业生春季就业洽谈会上与招聘单位洽谈。当日，西安建筑科技大学举行2023届毕业生春季就业洽谈会。200多家用人单位提供2万个就业岗位，涵盖了土木建筑、机电、信控、冶金等，吸引了2000多名学生入场应聘。新华社发（袁景智 摄）

　　加强就业指导服务是教育系统做好毕业生就业工作的重要抓手，有助于毕业生明确职业意向、提早做好就业准备、提升就业竞争力。

　　对此，教育部依托国家大学生就业服务平台，持续播出“互联网+就业指导”公益直播课，设立就业政策、就业形势、求职技巧等主题，截至目前，已面向2023届高校毕业生组织开展18场公益直播课，超过7400万人次收看。

　　各高校也将就业教育作为“三全育人”的重要内容，开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，引导高校毕业生树立科学的就业观。例如，北京化工大学举办“青春正当时，就业向未来”活动，邀请行业知名企业进校开展求职讲座，引导毕业生到基层、到重点领域就业创业。

　　此外，对于就业困难群体，各地各高校还按照教育部要求，落实“一对一”帮扶责任制，深入实施重点群体宏志助航计划培训项目，推动项目覆盖更多毕业生。

　　开展寒假促就业“暖心行动”

　　据介绍，今年教育部部署各地各高校开展寒假促就业“暖心行动”，围绕高校毕业生求职就业中的重点难点问题，开展不断线的就业指导服务。

　　其中，国家大学生就业服务平台在寒假期间，组织开展重点领域企业网络招聘会、少数民族毕业生专场招聘会、服务“一带一路”春季线上联合双选会等10场次专场招聘活动，近8700家单位参会，提供岗位信息超过47万条。

　　各高校也采取诸多务实举措，为高校毕业生提供多样化就业服务——

　　南开大学在寒假期间推出“云指导”“云平台”“云招聘”活动，持续为毕业生提供职业生涯规划、简历制作修改、求职技能培训等多元化、个性化就业指导。

　　山东大学为保证寒假期间毕业生各类就业手续正常办理，依托学校就业信息系统搭建高效能服务平台，畅通绿色通道，实现就业事项“一网通办”。

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　　教育部有关负责同志表示，春节学期开学后，教育系统将抢抓关键时期，部署开展高校春季促就业攻坚行动，努力为毕业生提供更多就业机会，全力帮助毕业生顺利毕业、尽早就业。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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