原标题：20余省份启动公务员招录 这些特征值得关注

继2023年度国考笔试之后，1月以来，全国已有20余省份密集启动了2023年度公务员省考招录，多数省份将笔试定于本月下旬开考。

观察招考政策可见，各地正不断加大对高校应届毕业生和基层岗位的支持力度，扩大招录规模。

多地扩大招录规模，部分省份扩招增幅超过50%

春节过后，多地公务员省考报名陆续开启，笔试时间确定为2月25日。

从招录规模来看，多数省份2023年度公务员的招录规模都有所扩大。例如，广东全省各级机关计划招考公务员18258名，湖北2023年度省市县乡计划招录公务员11268名，两省计划招录人数均过万。

从扩招幅度来看，较上年度，甘肃、广西等地本次公务员扩招的增幅超过了50%。具体来看，甘肃2022年全省计划招录公务员2364名，2023年计划招录4249名，同比增长约79.7%。广西2022年全区14个设区的市和20个自治区直属机关共计划招录公务员4368名，2023年则为6781名，同比增长约为55.2%。

从招录政策看，多地省考面向应届生扩招的特征较为明显。

例如，河南2023年度全省计划录用公务员9134人，其中34%的职位不限制专业，98%的职位不要求基层工作经历，对2023年应届硕士、博士研究生(非在职人员)，报考年龄放宽到40周岁以下。

湖北安排4406个计划专门招录2023年应届普通高校毕业生，80%以上的职位应届普通高校毕业生可以报考。

山东的招录计划专门设置应届毕业生定向招录计划1921个，比2022年度增加573个。

对于今年各地公务员招录的规模，华图教育研究院专家刘有珍向中新网表示，今年无论是国考还是多地省考，招录和报考人数都有增长，公务员的扩招有利于丰富高校毕业生的就业选择。

多措并举鼓励人才投身基层建设

在各地发布的2023年度公务员招录公告中，不少地区推出支持各类人才到基层就业的鼓励政策，进一步充实基层人才队伍。

例如，在招录岗位中，山东全省安排县级以下机关招录计划共5919个，占全省招录计划的78.7%，定向招录退役军人233名，面向政策内服务基层项目人员招录公务员89名。

湖北全省县乡机关计划招录10061人，约占总计划数90%，同时安排638个计划定向招录服务基层项目人员、优秀村(社区)干部、退役士兵等，鼓励、引导人才向基层一线流动。

在招考要求方面，云南等地提出，对于艰苦边远地区的招考职位，采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛。

苏州大学政治与公共管理学院教授钱玉英此前接受媒体采访时说：“学校和社会都应引导大学生确立正确的价值观，将个人发展目标与国家需要结合起来，鼓励考生选择基层和边远地区的职位。”

中央党校(国家行政学院)教授竹立家也曾表示，更多年轻人到基层一线工作不仅能推动基层社会治理，而且对年轻一代锻炼自身能力也有益处。

不拘一格，这里要求平等对待各种学历

中新网观察到，多地在2023年度公务员招录中，要求破除毕业院校、国(境)外学习经历等限制，根据职位需求合理设置资格条件，为各类人才搭建合适的就业平台。

例如，河南明确提出平等对待各种学历人员，报考者只要持国家承认的学历，符合职位要求的资格条件均可报考；专业条件按照为用而考、尽量从宽的原则设置。

山东要求对非全日制研究生与全日制研究生同等对待，对国内高校毕业生和国(境)外留学人员一视同仁。同时加大技术技能人才招录力度，为职业院校毕业生提供平等竞争机会。

此外，湖北等地还明确2021年、2022年普通高校毕业生可报考身份要求为2023年普通高校应届毕业生的职位，促进高校毕业生就业。

在人才选拔方式方面，不少地区提出招考要推进分级分类，注重体现不同层级机关的用人需求。如河北在招录中，鼓励引导县级以上机关和非艰苦边远地区乡镇结合职位特点和工作需要设置专业条件，加大城乡规划、金融经济、环境科学、信息产业、医药生物等领域紧缺人才招录力度。

同时，河北还提到要根据公务员分类管理需要，持续推进分级分类考试。

考试将公共科目申论笔试试卷分为三类命题，对县级及以上综合管理类职位突出测评理论思维、综合分析等方面能力，对行政执法类职位突出测评依法办事、公共服务等方面能力，对乡镇综合管理类职位突出测评贯彻执行、基层工作等方面能力。

刘有珍表示，今年各地省考，加大向高校毕业生的政策倾斜，让更多人有机会选择心仪的岗位，对高校毕业生来说是利好消息。(文/刘欢)

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