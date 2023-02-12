原标题：广西出台措施促进充分就业 鼓励发展夜间经济等特色经营

春节假期以来，广西文旅街区“南宁之夜”人气火爆。 俞靖 摄

记者11日从广西壮族自治区人力资源和社会保障厅获悉，广西官方近日从释放消费潜力、激发市场活力、促进重点群体就业创业、推行柔性执法等12个方面提出具体措施，进一步促进充分就业、驱动多元消费、增强市场活力、保障改善民生。

就业是最基本的民生，促进充分就业一头连着市场主体，一头连着民生保障。近年来，受疫情冲击影响，经济下行压力较大，市场消费需求不旺，广西市场主体特别是小微企业、个体工商户存在数量不足、规模不大、质量不高等问题，吸纳就业、活跃市场能力有待提升。

据广西壮族自治区人民政府办公厅2月10日印发的《关于进一步促进充分就业增强市场活力的若干措施》(以下简称《措施》)，广西将释放消费潜力拓宽就业渠道，开展各类促消费活动，扩大重点商品消费，加快文旅市场复苏，鼓励各地围绕节假日发放消费券，合理增加消费信贷，促进消费提振复苏，创造更多就业岗位。

同时，激发市场活力稳定就业岗位。广西将实施市场准入负面清单制度，制定促进个体工商户发展专项政策，探索实施部分高频经营许可事项“一证多址”改革，鼓励企业新招用员工，发放一次性补贴鼓励企业新招用员工，支持商贸企业拓展分销业务，支持物流企业为小店降低物流成本。

《措施》提出，鼓励支持创业促进新增就业。广西将实施重点群体创业推进行动，加大对高校毕业生、农民工、返乡入乡人员等创业支持；鼓励发展夜间经济、“后备箱经济”、小摊小店等特色经营，引导创办投资少、风险小的创业项目；利用再贷款再贴现、普惠小微贷款支持工具等货币政策工具，促进小微企业融资。

在促进重点群体就业方面，《措施》提出，实施高校毕业生留桂就业计划，鼓励中小微企业和社会组织吸纳高校毕业生就业，支持毕业生到基层就业，继续推进乡村振兴村级协理员专项计划；推动农村劳动力转移就业，加强岗位推送、劳务输出等服务保障，开展防止返贫就业攻坚行动，扩大以工代赈规模；加大对长期失业人员、残疾人等就业困难群体的就业援助。

广西大力支持灵活就业健康发展，将加强对新就业形态和灵活就业支持，支持网约车、网络送餐、网络直播、快递物流等吸纳就业较多的新业态经济规范发展，支持小摊小店发展。灵活就业人员可在就业地参加企业职工基本养老保险、医疗保险。

此外，《措施》围绕加强技能培训、提高公共就业服务质量、推行柔性执法促进就业创业、保障劳动者合法权益等方面，提出一系列举措。(黄艳梅 李芊 张帅)

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