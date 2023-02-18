人民网北京2月18日电 由中国教育国际交流协会主办的第23届中国国际教育年会暨展览（以下简称“年会”）于16至18日在京召开。本次年会以“适应与改变——重塑我们的教育”为主题，邀请全球教育界精英及政府、企业、社会各界代表，共同聚焦全球教育发展之“变”，汇聚全球教育精英之“智”，展望全球教育发展未来。

中国教育部部长怀进鹏在视频致辞中指出，过去十年，中国教育普及水平实现历史性跨越，教育公平取得历史性成效，服务经济社会发展能力显著增强，教育对外开放不断提质增效，中国的教育事业发生了格局性变化。

怀进鹏表示，中国教育将以中国共产党第二十次全国代表大会对教育的战略部署为根本遵循，坚持优先发展教育，坚持促进人的全面发展，坚持不断创新改革，坚持高水平对外开放，加快推进教育现代化，建设教育强国。

怀进鹏强调，合作共赢永远是时代发展的主旋律，各国必须应时而谋、顺势而为，牢牢把握时代潮流，坚定合作信心，不断提升教育发展韧性。他提出三点倡仪：一是充分发挥机制平台积极作用，密切教育合作。各国能够深度参与多边机制框架下的教育合作，加强在教育领域的互联互通，促进全球教育的共同发展。二是全面深化数字教育合作，推动教育现代化。要利用信息化手段有效扩大优质教育资源覆盖面，合作提升师生数字素养和能力，实现教育更高质量更加公平与包容的发展。三是广泛开展交流互鉴，夯实合作基础。各国应在切实加强国际理解教育，提升跨文化沟通能力的基础上，创新设计更多交流项目，不断增进彼此理解与友谊，推动建设一个更加开放包容的世界。

本次年会面向全球征集优质提案，举办35场高质量分论坛及项目宣讲，邀请近500位国内外教育政策制定者、中外大学校长、领军教育学者、知名企业家、国际组织代表围绕高等教育、职业教育、基础教育、专题教育等领域的教育国际交流与合作热点议题展开研讨，为全球教育变革提供指引。

年会还发布了《2022年中外合作办学发展报告摘要》《2021中国高等院校“一带一路”教育国际交流发展调查报告》《高中卓越国际项目评价规范》《英国职业英语合作机遇名录》4份权威报告及最新成果，引领国际教育高质量发展；发起筹建“一带一路”开放教育发展联盟的倡议并上线世界开放大学发展指标体系专题网站，解读最新政策、研判教育发展趋势，为院校国际化战略制定和实施提供有益参考。

记者了解到，中国国际教育展北京站邀请德国、英国、加拿大、新西兰、美国、法国、爱尔兰、俄罗斯、芬兰和瑞士10个官方展团，集结全球近20个国家和地区的近200所海内外院校机构参展，举办10余场留学与择校讲座。教育展坚持“线下+线上”混搭模式，全方位展示各国各地区的优质教育资源，满足多元化求学需求，继续带来最权威、最及时、最全面出国留学及合作办学政策咨询与择校指南。

年会创新设立教育数字化应用场景展、中国院校海报展、中国院校视频展、教育场景展，共有62个院校、企业等机构参展，集中展示中国在教育数字化领域、国际化建设等方面取得的发展成果与创新理念。（郝孟佳、实习生遇镜霖）

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