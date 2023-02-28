原标题：教育部部署开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动

为抢抓春季开学后促就业工作关键期，加快推动就业工作进展，日前，教育部办公厅印发《关于开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动的通知》，部署各地各高校2月—4月开展春季促就业攻坚行动，多措并举全力促进高校毕业生顺利就业、尽早就业。

春季促就业攻坚行动以“抢抓春招关键期 全力攻坚促就业”为主题，通过开展五大行动，挖潜创新开拓更多市场化岗位，做实做细就业指导服务，加力加快推进就业工作进程，为确保2023届高校毕业生离校前后就业局势稳定奠定坚实基础。

拓岗位：深入开展“访企拓岗促就业”行动。在高校书记校长访企拓岗的基础上，进一步扩大参与范围至二级院系领导班子成员，带动高校全员深入参与做好高校毕业生就业工作。新建普通本科高校、高等职业院校书记、校（院）长走访用人单位不少于100家，2022届毕业生去向落实率低于当地平均水平的高校校领导班子新开拓用人单位不少于100家；突出学科专业精准对接，2022届毕业生去向落实率低于本校平均水平的二级院系，每个学科专业点联系走访用人单位不少于10家。“走出去”和“请进来”相结合，广泛开拓就业渠道和就业岗位，深入开展社会需求、毕业生就业状况跟踪调查，积极推动高校优化学科专业结构、深化教育教学改革，不断提高人才培养与社会需求的契合度。

促对接：抓紧开展“万企进校园”招聘活动。各地各高校要抓住春季招聘关键期，用好校园招聘主渠道，创造条件主动邀请用人单位进校招聘。创新开展招聘宣讲、职场体验、直播带岗等形式多样的活动，支持二级院系开展小而精、专而优的小型专场招聘活动，鼓励高校通过组团、联盟等方式共享岗位资源。发挥全国普通高校毕业生就业创业指导委员会作用，广泛开展行业性、区域性、联盟性招聘活动。

优服务：加快“24365校园网络招聘服务平台”联通共享。建设部、省、校联通共享的线上招聘服务体系，各地各高校就业网站与国家大学生就业服务平台互联互通、信息共享。要用好“互联网+就业”新模式，深入开展线上线下相结合的就业服务，提升人岗匹配的精准度和实效性。行动期间，平台将为高校毕业生提供24小时不断线的网上校园招聘服务，举办“全国中小企业百日招聘高校毕业生活动”“面向西部地区高校毕业生招聘专场”等25场专场招聘活动，高校毕业生可随时登录（网址：https://www.ncss.cn/student/24365）查看企业招聘信息。

强指导：广泛开展“就业育人”主题教育活动。各地各高校要用好“互联网+就业指导”公益直播课等各类就业指导资源，深入开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，用好高校专职就业工作人员和毕业班辅导员工作队伍，密切关注毕业生思想状况和就业进展，为毕业生提供个性化就业指导和服务。开展“全国高校毕业生基层就业卓越奖”推荐活动，选树赴基层就业表现优秀的高校毕业生和指导教师典型，引导更多毕业生到基层建功立业。

暖帮扶：精准开展“宏志助航”重点群体帮扶行动。各地各高校要用心用情做好重点群体就业帮扶工作，重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生，建立帮扶工作台账，按照“一人一档”“一人一策”精准开展就业帮扶。要精心组织实施“宏志助航计划”就业能力培训项目，用足用好线上线下培训资源，推动培训覆盖更多毕业生，进一步提高困难毕业生就业竞争力。要开展“宏志助航专场招聘”“百校万岗助就业公益行动”等活动，为困难毕业生提供更多岗位对接机会，帮助他们尽早实现就业。

《通知》强调，各地各高校要把做好春季促就业攻坚行动作为当前高校毕业生就业工作的首要任务，深入落实就业“一把手”工程，加强统筹安排，精心组织实施。坚持早谋划、早部署、早行动，抢抓工作关键期，开学后第一时间全面推进相关工作。做好宣传推广，同步启动“就业攻坚宣传季”活动，加大促就业政策措施、典型案例、先进事迹等宣传力度，营造全社会共同支持高校毕业生就业的良好氛围，努力帮助一批毕业生尽早落实就业去向。

(责编：李依环、郝孟佳)