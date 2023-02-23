北京航空航天大学：干净整洁的校园中，青春悦动的身影随处可见。校方供图

人民网北京2月23日电 （记者李依环）风日晴和，春归校园。近日，全国多地高校陆续迎来开学日。“乙类乙管”之后的首个开学季，校园重新迎来琅琅读书声。热气腾腾的食堂、学子们飞扬的谈笑声、热烈讨论的课堂、有条不紊的科研实验......大学又恢复了往日的热闹。

校园里，老师同学们神采奕奕，步履匆匆，带着新学年的干劲与期待勇毅前行，元气满满迎接新征程。