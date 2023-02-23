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“作业熔断”不是减负的万能钥匙

储朝晖
2023年02月23日08:15 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】“作业熔断”不是减负的万能钥匙

据媒体近日报道，某校给家长的通知中，要求学生晚上超过9点就停止做作业，未完成的也不用补做。“作业熔断”很快登上热门话题榜，并引发热议。其实，作业“熔断机制”并非新事物，在此前多地教育行政部门发给学校的通知中都有所提及。每一次“露面”，也都引发不小争论。

各方争论的焦点主要在两点。一方面，几乎所有家长都希望自己的孩子能完成作业，既然现在学校要求9点后就不能、也不用做作业了，那么家长们不得不在晚上9点前让自己和孩子放下手头的其他事，先主要完成作业，其结果是打乱了正常的生活节奏，如户外活动的减少等，不利于孩子正常发育。另一方面，一些地方为保障学生充足睡眠而推行作业“熔断机制”，但家长在发现孩子学业落后后不再淡定，或无法继续施行“熔断”，甚至变本加厉增加孩子作业，反而背离“熔断”机制的初衷。

还有一点是，对于正常情况下能在晚上9点前完成作业的孩子，不需要或用不上“熔断机制”，而这一时间点完不成作业的，事实上是学习困难较多的孩子，包括在学习态度、方法、习惯等方面存在问题的孩子，不排除他们利用这一机制故意拖延、逃避作业。对于这类学生来说，定时就意味着减效，与“双减”提质增效的要求构成冲突。

按照一些学校的说法，推行这一措施主要是期望老师提高课堂效率，精选课后作业。但事实上，学生作业完成的时间早晚是由师生双方共同决定的，仅仅要求学生晚上9点后不做作业，是否就真能对教师发挥约束作用呢？况且，不同学生完成作业的速度不同，若以班上完成作业时间最晚的学生为准，必然有多数学生面临作业量不足的问题，所涉影响更大。显然，晚上9点后无条件停止作业的举措，对于学生和家长来说可谓功能歧异、有利有弊。如何落实该机制，需要因人而异，而不论是家长还是教师，都很难把准把好尺度，可操作性较低。

简而言之，规定学生几点以后不能做作业，本质上不能解决“减负”的根本问题。刚性要求晚上9点停做作业的“熔断机制”，只是治标之策。而要真正减轻学生的学业负担，关键还是要建立多元评价体系，赋予教师在教学过程中对学生的评价权，真正做到因材施教，实现学校均衡发展、提质增效，让学生、教师在教学当中获得更大的自主性。

对经努力仍然不能完成家庭作业的学生，学生和家长都有权自愿选择、决定何时不再做作业；而对全体学生做统一要求，从教育思想和理念上来看，它不再是基于孩子差异化实际的要求，而可能是懒惰的“一刀切”。每个人生活都不会是程序化的，孩子也不例外。正因为孩子作业完不成的原因是复杂的，更需要根据实际状况和因果关系选择应对措施。

作业“熔断机制”不能不顾条件地使用，也不是解决减负问题的万能钥匙或免责符。一些学校基于家长对孩子的努力程度、做作业的状态、作业量等因素的充分研判，由家长提出“作业熔断”的实际方案，或是更切合实际的选择。

（作者：储朝晖，系中国教育科学研究院研究员）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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