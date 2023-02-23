原标题：【科学的温度】体育中考调整耐力项目，青少年“阳康”后如何锻炼？

在新冠病毒感染实施“乙类乙管”后的首个新学期到来之际，多地发布了今年的中考体育方案，主要对游泳、长跑等对心肺功能有一定要求的耐力项目作出调整。有家长担心新冠病毒是否会影响孩子心肺健康。

对此，中新网采访了中日友好医院心脏科主治医师罗荷，她表示，青少年感染新冠的临床过程相对温和，建议适当进行体育锻炼，有利于身体健康。

资料图：初中生在学校上体育课。 李思源 摄

耐力项目成今年体育中考调整重点

从此次多地出台的初中体育与健康测试调整的项目来看，主要变化体现在长跑项目(女生800米、男生1000米)上，或取消项目、或替换项目，或将必考项转为选考。

例如，最近江苏镇江发布的《镇江市2023年初中学业水平体育与健康学科考试方案》，就免考了长跑项目。宁夏体育中考中的体能耐力类考试项目(男子1000米跑、女子800米跑)免试，以满分计入总成绩；广东深圳则将原本的必考项(男子1000米/女子800米)调整为选考项目，按规定从项目库中选择一定数量的科目参加考试。

此外，游泳项目作为同样对心肺功能有较高要求的项目，也在一些原本被设为必考项目的地区被调整为选考项目甚至直接取消。还有个别地区在保留了长跑项目的同时下调了评分标准。如广东湛江就将长跑与100米游泳科目评分标准与去年相比略微下调。

国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副研究员李良在接受媒体采访时表示，在新冠感染后的第一个学期，适当降低体育中考的分数和难度，待学生身体恢复后再进行日常锻炼，从学生健康角度来说，这种调整措施是有必要的，但仅是一种临时性调整，随着学生运动能力的恢复，仍要加强体育锻炼及考核，以促进学生体质健康水平的提升。

资料图：学生在上体育课。 葛宇鑫 摄

大部分青少年新冠感染后的临床过程相对温和

罗荷介绍，青少年感染新冠的临床过程相对温和，主要表现为发烧，重症肺炎和心肌炎的病例比较少见，甚至有些是无症状感染者。

她表示，某些青少年群体还是需要重视的，比如合并先天性心脏病、支气管哮喘等基础疾病的孩子，感染新冠后有可能诱发基础疾病加重，如果有这方面的迹象，需要及时到医院评估基础病是否复发或加重了。

新冠感染后如果出现心慌、胸闷、胸痛、喘不上气等等现象，程度较重或持续时间较长，建议前往医院就诊。经过医学检查后如果没有心肺等器质性疾病的话，这些症状一般在一至三个月后会逐渐消失。

针对近期报道的某些中小学校园出现的多起发烧病例，罗荷表示不一定都与新冠病毒有关，她提醒，春季是甲乙流、诺如病毒等感染的高发季节，如出现发烧、呕吐等症状，建议及时前往医院就诊。日常做好勤洗手、多通风。

资料图：学生在操场上体育课。中新社记者 瞿宏伦 摄

青少年肥胖等问题需引起学校和家长重视

罗荷还告诉中新网，近期她注意到青少年肥胖问题略有增加。“孩子们长期不出门，没有规律的体育运动，反而会引起孩子肥胖和体能下降，甚至引发心理问题。这更应该引起家长和学校的重视，尽快恢复学校正规体育课，有助于孩子控制体重和恢复体能。”

她表示，如果感染新冠病毒没有引发肺炎、心肌炎等各种脏器的严重疾病，在体温正常、自发感觉良好的状态下，就可以进行日常活动了。如果有运动习惯的人，两周左右就可以恢复之前的运动。如果没有运动习惯的人，一个月左右也就可以开始一些低强度的运动，逐步加强体育锻炼。

“刚开始可以日常快走、慢跑为主，量力而行、循序渐进。”罗荷建议。回归到大自然中，呼吸新鲜空气，这样会更好地促进青少年身体和心理健康成长。(韦香惠)

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