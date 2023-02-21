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以党的二十大精神为指引 着力构建具有学校特色的文化育人体系

陈大恩
2023年02月21日09:51 | 来源：人民网-教育频道
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党的二十大报告进一步明确了新时代新征程党的使命任务，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出战略谋划，特别对建设教育强国、科技强国、人才强国的战略目标进行整体论述、系统部署，将教育、科技、人才赋予“全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”的重要地位。

中国石油大学（北京）克拉玛依校区深入学习领会党的二十大精神，坚持思想引领、价值引领、文化引领，系统构建了石油精神、兵团精神、胡杨精神、工匠精神、志愿服务精神为一体的“五种精神”文化育人体系，培养了一批批扎根新疆、扎根基层的优秀人才。截至目前，克拉玛依校区三届签约就业毕业生中有超过50%选择扎根新疆基层工作，以实际行动回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的时代之问。

探索形成培养“可堪大用、能担重任”西部建设者的新经验

校区以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“到祖国最需要的地方去”为价值导向，开创了石油精神、兵团精神、胡杨精神、工匠精神、志愿服务精神为一体的“五种精神”文化育人体系，培养了一批具有爱校荣疆情感，和能源报国志向的西部建设者。融入大庆精神、铁人精神、石油精神，充分发挥学校“双一流”学科平台，深耕卓越工程师和工程教育近10年积累的宝贵经验和资源优势，在教育教学中全面融入石油精神和石油文化，提升了学生的职业认同感和行业归属感。秉承热爱祖国、无私奉献、艰苦奋斗、开拓进取的兵团精神，锻造学生“哪里需要哪里去，那里艰苦哪安家”的优良品质。

校区传承艰苦奋斗、自强不息、扎根边疆、甘于奉献的胡杨精神，发挥扎根边疆办教育的特色，深入推进“课程思政+思政课程”建设，促进文化育人思政教育与人才培养的融合。培养敬业、精益、专注、创新的工匠精神，建设以产业需求为导向、理实一体化无缝衔接的教学和课程体系，整合校内外平台资源，实现多方共建共享共赢。发挥奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，深入挖掘新疆地方思想政治教育资源，引导和鼓励大学生助力新疆经济发展，践行社会主义核心价值观。

探索构建新形势下“政校行企援”协同育人的新机制

校区探索构建“校区主导、行业指导、企业参与、政府推进、对口援建高校融入”的协同育人机制，有效配置各方资源，切实为新疆经济区域转型升级培养所需的高层次应用型人才。

校区发挥自身在产学研合作、师资力量、教学资源等方面的优势，吸引行业、企业协同参与；行业参与校区人次培养方案和职业标准的制定；企业参与专业建设、课程开发、实训基地建设和技术服务提供等；政府在政策、资金、实习就业等方面，落实各项保障政策；充分发挥援建教师、银龄教师的家国情怀和立德树人的使命初心，带领学生走进天山南北，深入厂矿企业、基层社区，引导学生了解新疆、热爱新疆，进而选择扎根新疆、建设新疆。

探索具有“石油味”“新疆情”的三全育人新路径

时间上“全沉浸”，从新生入学直至学生毕业，“五种精神”文化育人贯穿大学生涯，让学生在潜移默化中悦纳其精髓，不断浸润和提升文化素养。空间上“全覆盖”，从教室、实训厂房和公寓、食堂、标识导视系统，文化育人环境“全覆盖”，处处充盈“五种精神”文化，使学校一室一舍皆有爱，一墙一路皆文化。

此外，课内外“全融通”，在第一课堂的必修课之外，建设政校企联合思政教育基地，聘请省部级以上劳模为思政育人导师，通过具有新疆特色、石油行业特色的实践教育，以及“企业导师”“劳模导师”的言传身教，引导学生勇担时代使命，树立扎根边疆、服务基层的信念。校区越来越多的毕业生选择到祖国最需要的地方建功立业，实现青春梦想。

（作者系中国石油大学（北京）克拉玛依校区原党委书记、校长）

(责编：李依环、孙竞)

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