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公考打破“35岁门槛”消除职场年龄歧视

夏熊飞
2023年02月24日08:27 | 来源：中国青年报
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原标题：公考打破“35岁门槛”消除职场年龄歧视

　　目前，全国已有近30个省份启动了2023年度公务员省考招录，其中27个省份将在本周末拉开考试的序幕。备受舆论关注的报考公务员“35岁及以下”年龄门槛限制，今年多地有了变化，近年很多省区放宽了部分岗位的年龄限制。（红星新闻 2月21日）

　　其实，35岁左右正值事业发展的“黄金阶段”，如果35岁的人在职场上遭遇无人问津的尴尬，这对职场人和用人单位来说都是不小的损失。要知道，评价一个人是否能胜任工作，35岁从来就不是标准，更不应该成为将他们拒之门外的所谓“门槛”。在工作能力、态度等方面，35岁及以上的合格职场人并不会输给更年轻的任何一个群体。消除职场年龄限制，可以为劳动者营造更加公平的就业环境，也能让职场中的人员更有干劲。

　　从法律上看，在公务员考试报考年龄限制上，公务员法仅要求为年满18周岁，并未对招录年龄上限给予规定，多省份在公考中放宽年龄限制，也是对该法律规定的执行。当然，在很多地区公务员招录规定中，有明确的“35岁年龄限制”，这样的规定是否合适、有无违背上位法公务员法，恐怕也是值得审视的问题。

　　虽然目前打破“35岁门槛”的做法，还集中在部分地区和部分岗位，但相信随着社会的不断进步、舆论的继续关注以及专家学者的呼吁跟进，公考解除年龄限制的范围会越来越广。因为在公务员队伍中，决定他们能否尽职履责、为民服务的同样不是35岁年龄限制，而是一颗初心和专业的技能、素养。部分岗位可根据实际情况设定相应年龄限制，但多数职位应面向所有求职者开放，让大家各凭所能去争取，这应是被冠以“国考”“省考”名头的公务员招录考试该有的气度和风范，也是在为全社会的招聘单位树立标杆。

　　职场中的年龄歧视或不合理的限制等问题，并非一日之寒，彻底消除也难一蹴而就，但这个问题正在被逐渐重视。很多遭遇不公正对待的求职者也开始勇于发声与维权，正是全社会各方的点滴努力，汇聚成了对抗职场年龄歧视的强大力量。现在连公考都已经“放低姿态”，作出改变，其他行业不能再守着“老黄历”搞年龄歧视了。

　　公考放宽年龄限制的示范效应不可小觑，而在这个逐步消除职场年龄歧视的过程中，劳动保障、工会等部门机构也要担起责任，对涉嫌年龄歧视的用人单位依法依规处理，让其尝尝违法违规招聘的苦果。同时，在受歧视者维权方面提供便捷渠道、法律咨询援助也颇为必要，只有让遭遇不公者有底气且低成本实现维权，大搞年龄歧视的用人单位才能有所收敛。

　　当然，“职场老人”也需要与时俱进，不断加强学习、钻研新事物新技术，让自己保持竞争力。在呼吁全社会打破“35岁门槛”的同时，大家也要主动打破在工作能力、心态、专业素养等方面的自我设限，抛弃“职场老人”的优越感、躺平思维、养老心态，永远以“新人”的姿态面对工作中的每一次挑战。

(责编：郝孟佳、李依环)

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