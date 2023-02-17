人民网北京2月17日电 今天，第23届中国国际教育年会暨展览全体大会在京召开。教育部部长怀进鹏发表视频致辞。中国教育国际交流协会会长刘利民主持大会开幕式。

教育部部长怀进鹏向第23届中国国际教育年会暨展览全体大会发表视频致辞。 中国教育国际交流协会供图

怀进鹏指出，过去十年，中国教育普及水平实现历史性跨越，教育公平取得历史性成效，教育服务经济社会发展能力显著增强，教育对外开放不断提质增效，中国的教育事业发生了格局性变化。中国教育将以中国共产党第二十次全国代表大会对教育的战略部署为根本遵循，坚持优先发展教育，坚持促进人的全面发展，坚持不断创新改革，坚持高水平对外开放，加快推进教育现代化，建设教育强国。

怀进鹏强调，合作共赢永远是时代发展的主旋律，必须应时而谋、顺势而为，牢牢把握时代潮流，坚定合作信心，不断提升教育发展韧性。他提出三点倡议：一是充分发挥机制平台积极作用，密切教育合作。深度参与多边机制框架下的教育合作，加强在教育领域的互联互通，促进全球教育的共同发展。二是全面深化数字教育合作，推动教育现代化。利用信息化手段有效扩大优质教育资源覆盖面，合作提升师生数字素养和能力，实现教育更高质量更加公平与包容的发展。三是广泛开展交流互鉴，夯实合作基础。在切实加强国际理解教育、提升跨文化沟通能力的基础上，创新设计更多交流项目，不断增进彼此理解与友谊，推动建设一个更加开放包容的世界。

记者了解到，本届年会以“适应与改变——重塑我们的教育”为主题，以“线下+线上”相结合的方式进行，将开展30余场平行论坛、10余场双多边洽谈会和宣讲会及5场主题展览。主宾国德国驻华大使傅融、联合国教科文组织第41届大会主席穆朗发表致辞。全国人大常委会委员、社会建设委员会副主任委员江小涓，西安交通大学校长王树国，中山大学校长高松，德国大学校长会议主席安德烈·阿尔特，英国帝国理工学院校长休·布雷迪，世界职业院校与技术大学联盟主席道恩·沃德等中外嘉宾作主旨发言。(郝孟佳 实习生遇镜霖)

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