本报石家庄2月23日电 （记者马晨）近日，河北省教育厅等十部门发布《关于深化现代职业教育体系建设改革的若干措施》（以下简称《措施》），推进省域现代职业教育体系建设改革。

《措施》强调，省、市、县各级政府要承担主体责任，积极解决职业学校校园占地面积不足、建筑面积不够、教师配备不达标等问题，2025年底前实现职业学校基本办学条件达到国家要求。到2025年底，对仍不能达标的高等职业学校，将采取调减招生计划等措施，对办学质量差、社会不认可、各项指标严重不达标的“空小散弱”中等职业学校要依法进行合并或终止办学。

《措施》提到，将重点培育建设30所左右省域高水平高等职业学校和一批高水平专业群。支持河北省3所公办职业本科学校提档升级，力争成为在全国有影响力的高水平示范学校。继续重点支持全省120所中等职业学校提高培养质量，同时培育30所中等职业学校后备梯队，建设一批省级骨干专业和特色专业。

另外，河北省将建立贯通培养通道。支持优质中等职业学校与高等职业学校联合开展五年一贯制办学。探索京津冀中等职业学校与高等职业学校联合开展“3+2”跨省市联合培养。扩大“3+4”培养规模，探索中等职业学校与职业本科学校、应用型本科学校贯通培养模式。积极开展“2+2+2”（中职+企业+高职）分段培养人才试点。在国家统一部署下，健全“文化素质+职业技能”考试招生办法，稳步推进职教高考制度改革。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 14 版）

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