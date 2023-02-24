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渡过情绪关，父母和孩子应该这样做

2023年02月24日08:25 | 来源：中国青年报
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原标题：渡过情绪关，父母和孩子应该这样做

父母是孩子的第一任老师，他们的言行会对孩子产生巨大影响，父母之间的关系、相处模式也会影响孩子情绪的变化。父母经常吵架、闹离婚，容易导致孩子产生焦虑、自卑、易怒、恐惧等情绪问题。

一天，广东12355青少年综合服务平台（以下简称“广东12355”）接到陆女士（化名）打来的电话。接听来电的广东12355心理咨询师林楚瑞回忆，当时陆女士情绪激动，语速很快，还偶有抽泣的声音。陆女士表示，自己的婚姻出现问题，15岁的儿子黎同学（化名）无法接受这一事实，希望父母复合。孩子多次找爷爷奶奶说情，在学校也无法静下心来学习，整个人变得特别焦虑、易激惹、注意力无法集中。后来由于情况恶化，黎同学无法在学校继续上课，办理了休学，休学后情况更糟，一直处于“躺平”的状态。

经医院诊断，黎同学为中度抑郁，但他不愿意配合治疗。陆女士做了很多努力，最后求助广东12355，希望平台介入帮助孩子。

综合评估后，广东12355将该工单委派至地市团委，为黎同学提供线下跟进服务，进行心理辅导。

林楚瑞说：“对于15岁的黎同学来说，父母离婚是一个很大的挑战。他的担心、难受没处诉说，一直压抑着自己的情绪，对周围事物特别敏感，很容易感到烦躁、被激怒，有时候情绪又十分低落，经常发呆。”

林楚瑞分别从父母和孩子两个角度，为黎同学一家进行疏导。

“面对离婚，你的内心很委屈，同时又担心孩子的状况。”林楚瑞对陆女士的感受表示理解：“你面对困难，没有消沉，而是积极应对，你是孩子学习的榜样。但家长的情绪对孩子的影响很大，如果你整天在孩子面前抱怨，数落伴侣的不好，孩子也会沉浸在这种氛围之中。”林楚瑞说。

“重要的是，要让孩子明白，人生的选择不止一种。”林楚瑞表示，陆女士要告诉孩子，不是只有爸爸妈妈在一起才能幸福，与其两个人待在一起整天吵架，离婚后友好地相处和互动也许对孩子更好。同时，陆女士也要让孩子相信，父母对他的爱不会因为离婚而减少。

林楚瑞建议陆女士在做好家庭支持的同时，善用学校和社会支持系统。请孩子信任的老师和关系好的同学、朋友关心支持孩子，让孩子感受到更多生活的美好。

对于黎同学，林楚瑞除了安抚他的情绪，引导他尊重父母的选择，看到更多可能外，还建议他多帮父母做家务或提供父母需要的其他支持。这可以让孩子感觉到自己是被需要的，是有价值的，有利于改善他“躺平”的状况。

经过7个多月的跟踪辅导，黎同学渐渐接受了父母要离婚的事实，抑郁、焦虑的情绪得到缓解。他重新回到校园继续学业，和母亲的关系也变得越来越好。最后，陆女士以“10分”满意的评价同意结束咨询。

由于家庭关系的变化，出现焦虑、愤怒、抑郁等情绪问题，黎同学并非个例。面对情绪问题，林楚瑞认为，我们首先要保持积极的心态，培养成长型思维；在遇到困难、挫折的时候，学会看到更多的可能。其次，学会表达自己的情绪。“很多出现微笑抑郁状况的人，心里明明很压抑，却总是笑着面对他人。他们自己的情绪非但没有得到疏解，反而累积下来，最后一发不可收拾。”林楚瑞表示，我们也可以通过找人倾诉、阅读、听音乐、亲近大自然、向专业人士寻求帮助等方式，帮助自己放松下来。

情绪问题不是矫情，也不是软弱，而是青少年心理健康的映射。面对青少年情绪问题，广东12355持续发力，助力青少年渡过难关。

自2017年以来，广东12355累计办理线下个案5058个，帮助2.45万名青少年修复家庭关系，被纳入2023年广东省十件民生实事。2019年，广东12355入驻广东省政府打造的移动政务服务平台——粤省事青少年求助心理板块，青少年可以通过线上交流，全天候为情绪问题求助解惑。同时组建心理咨询专家团队，通过视频方式为青少年提供“一对一”线上服务。

此外，以“青春自护”“中高考减压”“开学第一课”等活动为抓手，广东12355常态化组织12355“五进”活动，组织心理咨询师进校园、进农村、进社区、进企业、进机关，主动面向青少年开展心理健康知识普及，为青少年提供心理测评、心理咨询等服务。通过广东共青团等团属新媒体矩阵，发布与青少年心理健康、亲子关系、情绪疏导等相关内容。联合《南方日报》、南方+客户端每周推出“在+安心”专栏，通过邀请资深心理咨询师以青少年高发的心理问题为切入点，提供意见建议。

（见习记者 李丹萍）

(责编：郝孟佳、李依环)

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