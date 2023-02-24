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教师“直播带人”为促就业开辟新思路

陈之琪
2023年02月24日08:26 | 来源：中国青年报
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原标题：教师“直播带人”为促就业开辟新思路

　　前有“直播带货”，现有“直播带人”。近日，浙江理工大学经济管理学院教师为每位受推荐的学生制作简历展板，现场连线企业HR，毕业生也可以在线投递简历，如同一场“空中双选会”。让视频令广大网友直呼“羡慕别人家大学”的，还是学院教师面对镜头对学生的推介：“情商高”“活动能力强”“性格自律”……

　　大学教师化身热情洋溢的“主播”，为学生求职“代言”，背后的细腻用心值得点赞。教师更能关注到学生身上不自知的闪光点，如伯乐相马一般激发其潜力并进行积极引导，这不是初出茅庐的学生用一纸简历所能承载的。教师以“中介人”身份进行推荐，不仅能更均衡地展现学生综合素质，还能让企业迅速地掌握学生特质，与所需岗位进行匹配。

　　教育数据显示，2023届高校毕业生预计达1158万人，同比增长82万。毕业生规模的扩大，给求职者带来更大的竞争压力、不确定性和迷茫感。通过院校的初步筛选，借直播“抢先”促成双方沟通意向，用人单位和被荐学生能有更好的信任基础，拓宽了资源人才输送的通道。不只高校，近年来，一些地方部门及用人单位都在积极拓展线上渠道，用情用力地推介、吸纳人才。

　　“直播带人”的初衷值得肯定，但高校还需“透过热度看本质”，持续关注“直播带人”的实际效率和入职成功率等真实数据，确保“直播带人”的良性发展与“人职匹配”的正向循环。

　　对于急需“专业对口人才”的用人单位而言，求职者本人的精神面貌、临场应变力、就职意向，都是重要的选人因素。若“直播带人”缺乏学生本人直接参与，促就业效果难免打折扣。另外，直播推荐会公开学生部分个人信息，相关部门、院校及组织机构在组织活动时，须对相关平台及用人单位进行严格斟酌筛选。

　　对于毕业生而言，第一份工作是人生的重要转折点，只有各方始终秉持“以人为本”观念、持续对促就业形式进行探索完善，才能让求职者与用人单位在新潮流、新形式助推下更快地相识相知。

(责编：郝孟佳、李依环)

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