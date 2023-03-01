活动现场。华北电力大学供图

人民网北京3月1日电 （记者李依环）日前，北京市学习宣传贯彻党的二十大精神“启航新征程”百姓宣讲市级示范团北京高校专场报告会在华北电力大学举办。北京市公安局天安门地区分局李春、北京市东城区特殊教育学校李昂等7位宣讲员深情讲述了自己亲历亲闻的身边故事，用群众视角、百姓语言全方位立体式展现了新时代十年来首都各领域各条战线努力拼搏的新成果、取得的新成就。

据悉，“启航新征程”百姓宣讲示范团由市委宣传部会同北京市社科院（市委讲师团）组建，由具有先进性、代表性、时代性、典型性的基层代表组成。宣讲团围绕乡村振兴、科技创新、文化传承、教育医疗、区域协调发展等主题，通过宣讲全面展示首都发展风貌。宣讲团将在北京市各区、各系统开展分阶段分主题系列巡讲，并将开展“云宣讲”。

“宣讲团老师们的故事既令人动容又振奋人心。我们青年学子应当树立远大的理想和抱负，将小我融入到为党和人民奋斗的伟大事业中。我将向榜样看齐，努力拼搏，艰苦奋斗，不负时代，不负韶华！”现场聆听宣讲报告后，华北电力大学经济与管理学院学生罗艺说。

日前，北京市委教育工委、市教委要求各高校在开学阶段，通过举办形势与政策大讲堂、开展师生主题教育、上好“行走的大思政课”等，引导师生矢志奋斗拼搏，健康成长成才。此次活动是华北电力大学春季开学“七个一”系列教育引导活动之一。

据悉，党的二十大胜利召开后，华北电力大学全方位、多角度、立体式开展宣讲，将党的二十大精神融入思政课，融入专业课教育教学，推动进教材、进课堂、进头脑。校领导班子成员带头到联系院系、联系支部开展宣讲；组建专家宣讲团、师生宣讲团、“五老”报告团，系统整合，三团并发，通过报告会、座谈会、分享会、主题党团日活动等多种形式，面向全校师生开展分众化全覆盖理论宣讲。针对学生特点，学校组织“强国复兴有我”学生微宣讲大赛，开展沉浸式互动式参观学习和理论宣讲。

(责编：郝孟佳、熊旭)