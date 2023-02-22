人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

推动高等教育发展 助力文化自信自强

李 星
2023年02月22日08:21 | 来源：光明日报
小字号

原标题：推动高等教育发展 助力文化自信自强

　　 【深入学习贯彻党的二十大精神·宁夏大学】

　　 党的二十大报告指出，我们必须坚定历史自信、文化自信，坚持古为今用、推陈出新，把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来，不断赋予科学理论鲜明的中国特色，不断夯实马克思主义中国化时代化的历史基础和群众基础，让马克思主义在中国牢牢扎根。

　　 高等学校要将“文化自信”与“文化自强”紧密交融，以高水平的人才为保障、高水平的科研为支撑，坚持文化传承创新并举，以立德树人、文化铸魂为目标，推动高等教育事业不断深入发展，助力文化自信自强。

　　以高水平的人才保障推进文化自信自强

　　 2016年11月，习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上发表重要讲话强调：“坚定文化自信，是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”文化作为一种教育力量，对人的全面发展产生着潜移默化的教育作用，以不同的方式影响着为党育人、为国育才的成效。而教育作为一种特殊的文化现象，其根本任务是立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，并且教育的人才培养功能让文化得以传递、深化和发展。在新时代新征程上，我们要高度重视文化的教育作用，推动文化与学校教育深度融合与发展，以文化的深刻内涵培养高水平的人才，以教育的内在本质推进文化事业繁荣发展，不断增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

　　 铸就社会主义文化新辉煌对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴至关重要。高校要以高质量的人才工作为文化自信自强提供重要保障。一方面，要加快构建并完善高水平人才培养体系，紧紧围绕立德树人根本任务，深刻把握人才培养体系内在逻辑，实现德智体美劳“五育融合”，推进课程育人体系建设，打造“三全育人”新格局，精心谋划、持续发力，推动人才培养质量全面提升，培养堪当民族复兴重任的时代新人，培育优秀文化的传播者、实践者、创造者，为文化繁荣发展增添活力。另一方面，要坚守教育初心使命，落实立德树人根本任务，充分发挥高校人才培养职能，用中华优秀传统文化引导学生、教育学生，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导大学生立大志、明大德、成大才、担大任，不断增强大学生的文化自信，形成文化自觉，培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

　　以高水平的科研支撑推进文化自信自强

　　 文化与科技相互依存、彼此交融，文化是科研的信仰，是科研的“执灯人”，不仅为科学研究提供精神动力和智力支持，也能让科研人员在科学研究的过程中深刻感受文化的魅力、增强文化自信心。科技是国家富强、文化繁荣的灵魂和催化剂，能够为文化的创新和发展提供强大的物质基础和精神保证，不断深化文化的理论阐释，创造新的文化成果，推进文化的繁荣发展。

　　 科学研究是大学的重要职能之一。因此，高校要充分发挥作为党的理论工作重镇和主战场的优势，努力构建有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系，加强智库建设，紧紧围绕国家和地方重大战略需求，不断提升科学研究水平和社会服务能力，为经济社会发展提供有力支撑。宁夏大学坚持立足本校实际，将“化学工程与技术学科群”“民族学学科群”等作为一流学科、特色学科建设的抓手，努力树立学科自信，引导科研人员以科学研究夯实文化自信。学校自主研发的地下渗透灌溉技术通过卡塔尔世界杯享誉全球，让科研成果真正成为了增强国人文化自信心的精神力量。

　　以文化传承创新并举推进文化自信自强

　　 历史表明，社会大变革的时代，一定是文化大发展大繁荣的时代，一定是需要思想而且能够产生思想的时代，一定是需要人才而产生人才的时代。高校不仅承担着人才培养、科学研究、社会服务等职能，还有一个重要职能就是文化传承与创新。教育本身就具有筛选、整理、传递和保存文化等作用，对文化的传播与交流、更新和创造也起着非常重要的作用。因此，要坚持创造性转化、创新性发展，以社会主义核心价值观为引领，推进文化自信自强。

　　 高校的文化传承就是要发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化。要以中华优秀传统文化涵养人文底蕴，以革命文化熔铸精神底色，以社会主义先进文化增强育人底气。理论的生命力在于不断创新，理论创新没有止境。高校要培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围，要厚植大学生的文化自信和人文情怀，激励青年学子成为中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化创造性转化和创新性发展的推动者、先行者和实践者。宁夏大学在六十五年的办学历程中，秉承“尚德、勤学、求是、创新”的校训，弘扬“不怕困难，不畏风寒；根深叶茂，本固枝荣”的沙枣树精神，形成了西部地区独具特色的大学文化，并坚持文化的传承与创新，围绕国家重大战略和地方经济社会发展，持续提高社会服务水平，探索出了一条区域特色鲜明、服务地方能力突出的高质量发展之路。

　　 从文化自觉到文化自信，再到文化自强，充分彰显了我们党对文化发展规律的深刻洞悉。在新的赶考之路上，宁夏大学将以“双一流”建设为牵引，坚持立德树人，坚持文化铸魂，持续推动高等教育事业高质量发展，助力文化自信自强，为教育强国、科技强国、人才强国建设作出应有的宁大贡献。

　　 （作者：李 星，系宁夏大学党委书记）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部