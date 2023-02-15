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点点微光，汇聚星海——西安交通大学第五期“微光”公益支教活动收官

2023年02月15日10:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月15日电 “我们期待通过‘微光’活动的延续展开，拓宽公益教育范围，带动越来越多的人参与其中。作为青年党员，能够在授人以渔的过程中实现个人价值，为实现祖国的教育事业发展贡献微薄之力，是我们的荣幸。”西安交通大学第五期“微光”公益支教活动日前落下帷幕，支教团成员们在进行活动总结时感慨道。

记者了解到，作为一项传统的志愿活动，每年寒暑假，西安交通大学会招募来自全国各地的高校志愿者，为乡村学生提供一对一的专属辅导和多样化的公共课程，立志在寓教于乐、寓学于乐、寓用于乐的氛围中，让志愿者的微光，照亮乡村学生的求学之路。

数九寒天，第五期“微光”公益支教活动在寒假也如火如荼地进行着。志愿者们对接来自河南、四川、宁夏、云南、河南等7个定点对接地及其他地区的乡村学生，为同学们设计了一对一特色线上辅导，给每一位学生匹配一到两名志愿者老师，在“个性化、高效率、重方法”原则下因材施教。此外，还创立举办了第一届“微光·点亮未来”寒假冬令营。

志愿者进行课后作业讲解。校方供图

志愿者徐怡欣在谈及自己的辅导过程时说：“自联系到学生起，我就会了解他们的整体情况，每天耐心寻找他们在学习和生活中遇到的困难。”通过志愿者的因材施教和循循善诱，支教的效益实现最大化，学生也在攻坚克难中增强信心、补足薄弱。

“良好的学习氛围、老师尽心尽力的的谆谆教诲都令我更加燃起了对生物和英语的热爱。”来自湖北省英山县的学生肖歆雨今年第三次参加“微光”公益支教活动，她在对志愿者的感谢信中说道。

据悉，本期活动由西安交通大学新闻与新媒体学院主办。2021年2月至今，以西安交通大学为主体的志愿者团队秉持“为世界之微光，点燃村镇学生一盏灯”的理念，践行新时代“西迁精神”。目前“微光”公益支教活动已成功举办五期，累计招募国内外30多所高校1400余人次的志愿者，支教范围遍及全国近20个省，超过1000人次的村镇学生参与。（李依环、焦晨晨）

(责编：李依环、熊旭)

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