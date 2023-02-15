原标题：一小学宣布超时就停做作业！作业也能“熔断”？

晚上超过9点就停止做作业，未完成的也不用补做……近日，常州一小学的作业“九点熔断机制”引发热议。记者注意到，近年来，多地学校都在尝试实行作业“熔断机制”。

如何看待作业超时就停做？在实施过程中还要注意哪些问题？对于家长来说，该怎么办？

资料图：广州市朝天小学部分低年级学生放学后在特定的托管教室内做作业。中新社记者 陈骥旻 摄

超过晚上9点停做作业 以保障孩子睡眠时间

据报道，常州市博爱小学近日发出通知，宣布为保障学生充分的休息时间(10小时睡眠)，春季学期学校将严格控制作业总量与时间，启用 “九点熔断机制”，即超过晚上9点，采取无条件停止作业的措施，未完成作业的第二天也不用补做。

学校相关负责人表示，作为学校方，本学期启用这个机制，意在让老师们提高课堂效率，注重提优补差，尤其要在课堂上关注后进生的学习，让问题在课内解决。课后作业要精选，注重基础之上的思维深度，以此提升学生的核心素养。减少重复、机械性作业，抓好课后服务主阵地，在第一时段争取完成作业，才能为准时睡眠、确保睡眠时间和睡眠质量提供支持。

记者注意到，2022年4月，江苏省教育厅办公室曾发布简报，将常州市全面建构中小学作业管理的“三三四”常州模式予以推广。其中提到，常州市学校统筹作业结构比例，建立“作业熔断”机制。常州市翠竹中学对少数作业完成有困难的学生，允许家长申请“作业熔断”；对经努力仍然不能完成家庭作业的学生，家长可自行实施“作业熔断”。

作业“熔断机制”怎么实施？有学校要求须由家长提出

记者注意到，近几年来，多地学校都陆续尝试推出作业“熔断机制”。不过，在具体实行上稍有不同。

如阜阳清河小学2021年9月实施作业“超时熔断制度”，指不管是什么原因，不管是哪个学科的作业，只要超过晚上9点，或总用时超过60分钟，必须停止，并且不需要补做。

阜阳市第一初级中学规定，每天书面作业平均完成时间不超过90分钟，推行“初中生晚上10点后不作业”行动。个别学生经努力，到晚上10点仍完不成书面作业的，经家长签字确认后，可以拒绝完成剩余作业，按时就寝，确保充足睡眠。

绍兴市蕺山小学教育集团规定，若因作业量、作业难度、学生生病等情况无法完成作业，可由家长通过书面说明、电话沟通、网络留言等方式告知任课教师或班主任，停止完成作业。事后可以视情况免做，或以降低要求、延迟上交等方式处理。

南京市北京东路小学设置了两个“熔断机制”，晚上9点后，如果三到六年级学生还有家庭作业没有完成，家长可以申请免做；如果语数英三门作业超过一个小时没做完，家长可以根据孩子情况申请免做。

对于作业“熔断机制”，也有学校提出具体要求，如作业熔断必须由家长提出，而不是孩子提出。家长要在充分研判孩子的努力程度、做作业的状态、作业量等基础上，慎重提出。当天作业熔断后，要注意观察孩子后续作业情况，不断指导、鼓励孩子提高作业效率。

资料图：甘肃兰州市七里河区王家堡小学学生芮明亮在家给家长讲解汉字笔画，这也是他的寒假作业之一。艾庆龙 摄

如何看待作业“熔断机制”？

学校实行作业“熔断机制”，不少家长认为，这个机制很人性化，可以让孩子早点睡觉。有些知识孩子已经会了，就不用再浪费时间。有的家长则提出，如果孩子的作业到9点还没完成，也不用怕老师责怪了，家长也不会因此逼孩子，亲子关系将得到改善。

也有网友觉得应该慎重，质疑该做法会不会造成孩子等时间、摸鱼写作业等情况。

“熔断机制，实际上是一个儿童的保护机制。”中国家庭教育学会副会长、中国青少年研究中心研究员、家庭教育首席专家孙云晓表示，对待儿童的问题，有一个基本原则，就是尊重，他们的成长规律需要得到尊重和保护。

孙云晓称，孩子的身体健康有三要素，第一是睡眠，其次为饮食、运动。国家规定，小学生每天的睡眠时间应达到10小时，初中生为9小时，高中生为8小时。“这是一个对未成年人健康很关键的因素，但多年来难以保证。”

中国青少年研究中心发布的《中国少年儿童十年发展状况研究报告》显示，2010年，中小学生睡眠时间低于国家规定时间的比例达78.1%。2021年，教育部新闻发布会上透露，问卷显示，67%的中小学生睡眠时间不达标。

资料图：杭州市富阳区富春第七小学开展劳动教育实践体验活动。章振乐供图

在孙云晓看来，“熔断机制”，就是以快刀斩乱麻的方式来解决这个问题，对中小学生来说是一个保护性的措施，非常值得肯定和推广。与此同时，他还提到，不是说一个熔断机制就能解决所有问题，孩子作业完不成，原因是复杂的，需要认真对待，老师和家长应该进行反思，比如作业布置得合不合理、孩子完不成作业的原因是什么，等等。

“有些孩子不会做，是因为上课没有听明白，落了一些基础知识，有的孩子是贪玩，有的孩子是学习习惯不好……这个过程暴露了很多教育教学问题，需要对症下药，这样才能真正解决问题。”他说。(记者 袁秀月)

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