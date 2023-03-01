本报银川电 （记者刘峰）记者从宁夏回族自治区教育厅获悉，2018年获批建设全国“互联网+教育”示范区以来，宁夏围绕促进教育公平和均衡发展，优化资源，兜底强基，着力构建“云-网-端”一体化服务体系建设。互联网架到了“山窝窝”，实现在线互动教室到校、数字教学设备到班、“互联网+教育”达标县和数字校园建设全覆盖，自治区所有师生共享“互联网+教育”发展成果。

4年来，宁夏以自治区为单位建成省级“互联网+教育”大平台，统一数据标准、认证服务、管理运营、应用服务、安全保障，开放数据接口500多个，接入应用系统146个，汇聚数字资源4800多万件，推动各类教育平台互联、数据互通、应用协同，避免了平台重复建设，破解了数据壁垒、信息孤岛等问题，为全区各级教育行政部门、各级各类学校、全体师生开展教学教研、学习辅导、监测评价、教育管理、家校共育提供了全过程、一站式、便捷化服务。深入实施国家智慧教育平台整省试点，升级建设宁夏智慧教育平台，形成了国家、自治区、市、县、校五级贯通的平台服务体系。宁夏用户在国家中小学智慧教育平台的注册量125万，涵盖全区100%的教师和64.9%的学生，平台每百人浏览量位列全国前5名。

同时，实施“互联网+教育”达标创建工程，整县推进教育数字化环境升级，建成数字化教室2.9万间，覆盖全区学校所有教学班，全体教师和学生都能通过数字终端获取优质数字资源、开展信息化教学。建设中小学在线课堂教室4600多间，开辟云端互助通道，全区所有农村学校与城市优质学校结对教学，常态化开展专递课堂、名师课堂、名校网络课堂，实现网上送课、同步上课、实时互动，推动优质师资在线流动，有效缓解了农村学校开不齐开不足开不好国家课程的问题。

按省市带县区、县区带乡镇、乡镇带村组的模式，推动城乡学校线上牵手、与发达省市名校网上结对，常态化开展名师在线走教、名校网上送课、城乡同步上课等，累计开课50多万堂，有力缓解了500多所乡村学校教师结构性短缺的问题，促进优质资源均衡共享，深化教育网络精准扶智，助推教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，点亮贫困地区孩子的教育梦。

(责编：孙竞、郝孟佳)