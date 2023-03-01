人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

宁夏高质量建设“互联网+教育”平台

2023年03月01日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报银川电  （记者刘峰）记者从宁夏回族自治区教育厅获悉，2018年获批建设全国“互联网+教育”示范区以来，宁夏围绕促进教育公平和均衡发展，优化资源，兜底强基，着力构建“云-网-端”一体化服务体系建设。互联网架到了“山窝窝”，实现在线互动教室到校、数字教学设备到班、“互联网+教育”达标县和数字校园建设全覆盖，自治区所有师生共享“互联网+教育”发展成果。

　　4年来，宁夏以自治区为单位建成省级“互联网+教育”大平台，统一数据标准、认证服务、管理运营、应用服务、安全保障，开放数据接口500多个，接入应用系统146个，汇聚数字资源4800多万件，推动各类教育平台互联、数据互通、应用协同，避免了平台重复建设，破解了数据壁垒、信息孤岛等问题，为全区各级教育行政部门、各级各类学校、全体师生开展教学教研、学习辅导、监测评价、教育管理、家校共育提供了全过程、一站式、便捷化服务。深入实施国家智慧教育平台整省试点，升级建设宁夏智慧教育平台，形成了国家、自治区、市、县、校五级贯通的平台服务体系。宁夏用户在国家中小学智慧教育平台的注册量125万，涵盖全区100%的教师和64.9%的学生，平台每百人浏览量位列全国前5名。

　　同时，实施“互联网+教育”达标创建工程，整县推进教育数字化环境升级，建成数字化教室2.9万间，覆盖全区学校所有教学班，全体教师和学生都能通过数字终端获取优质数字资源、开展信息化教学。建设中小学在线课堂教室4600多间，开辟云端互助通道，全区所有农村学校与城市优质学校结对教学，常态化开展专递课堂、名师课堂、名校网络课堂，实现网上送课、同步上课、实时互动，推动优质师资在线流动，有效缓解了农村学校开不齐开不足开不好国家课程的问题。

　　按省市带县区、县区带乡镇、乡镇带村组的模式，推动城乡学校线上牵手、与发达省市名校网上结对，常态化开展名师在线走教、名校网上送课、城乡同步上课等，累计开课50多万堂，有力缓解了500多所乡村学校教师结构性短缺的问题，促进优质资源均衡共享，深化教育网络精准扶智，助推教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，点亮贫困地区孩子的教育梦。

(责编：孙竞、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部