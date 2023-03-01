梁启超诞辰150周年纪念配乐朗诵音乐沙龙演出现场。

主办方供图

本报电 （记者黄敬惟）“少年智则国智，少年富则国富；少年强则国强，少年独立则国独立……”梁启超的《少年中国说》是人们耳熟能详的名篇，激励着无数年轻人奋发向上。

今年是中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家和图书馆学家梁启超诞辰150周年。日前，“前哲垂范文津日新——梁启超诞辰150周年纪念座谈”在国家图书馆举办，多位来自学界、图书馆界的代表，以及梁启超后人家属代表应邀参会。会上，梁启超数字图书馆正式宣布开通。

梁启超对中国近代图书馆学有十分独特的贡献，他创办数所国家级图书馆并自任馆长，建议成立专门的图书馆学校，培养新型人才。他创立了自己的图书馆学理论，建立了分类和编目学；提出了对图书的辨伪和考订的一系列新的见解，对史料与文献的关系进行了重新定义，发表了许多关于书目解题和文献评价的论著。他为图书馆筹措办馆经费，搜集购买中外图书，并统一中外图书分类方法，为国家图书馆的早期建设与发展作出了卓越贡献。

梁启超数字图书馆由国家图书馆与广东省江门市新会区委宣传部合作共建，面向普通读者和专业读者分别有不同界面。点选“普通版”进入，可查看原始手稿、家风家训、珍贵图片、个人著述，全国各地梁启超纪念机构的社会教育活动等。

当天下午，梁启超诞辰150周年纪念配乐朗诵音乐沙龙在国图艺术中心·音乐厅举办。梁启超名作《少年中国说》《说希望》《新民说》《壮别》《自励》《志未酬》《爱国歌》等，借助音乐与朗诵艺术再次与读者相见。

“今天，我们隆重举办纪念梁启超先生诞辰150周年系列活动，不仅是为了纪念他的学术思想，歌颂他的品格情操，更重要的是要继承和发扬先辈的精神，赓续生生不息的中华文脉。”国家图书馆馆长、党委副书记熊远明说。

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