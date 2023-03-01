本报北京2月28日电 （记者李婕）记者从28日召开的中华人民共和国第二届职业技能大赛第一次新闻发布会上获悉，第二届全国技能大赛确定由天津市承办。大赛将于今年9月16日至19日举行，目前大赛开幕进入倒计时200天。

在当日举行的大赛新闻发布会上，人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长王晓君介绍，本届大赛主题确定为“技能成才、技能报国”，将设置世赛选拔项目和国赛精选项目。其中，世赛选拔设63个竞赛项目，将选拔出第47届世界技能大赛的参赛者；国赛精选设46个竞赛项目，比上届增加一倍。

本届大赛以省（区、市）及新疆生产建设兵团为单位组团参赛，住建、交通、机械、轻工等四个行业部门和协会组团参加部分世赛选拔项目的比赛。凡是16周岁以上、法定退休年龄以内的中国大陆公民，都可以按属地原则报名参赛。据初步统计，本届大赛参赛选手超过4000人，显著多于上届。

全国职业技能大赛，即中华人民共和国职业技能大赛，是新中国成立以来规格最高、项目最多、规模最大、水平最高、影响最广的综合性国家职业技能赛事。

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