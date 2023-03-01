本报记者 洪秋婷

“你们企业在发展过程中，对于技术技能型人才的招工情况怎么样？”全国政协委员、广东技术师范大学副校长许玲在调研中，走访多家珠三角制造业民营企业，直面生产一线高技能人才的需求问题。

过去5年，许玲一直关注我国职业教育发展以及技术技能型人才培养的问题。从2018年开始，许玲发现，我国职业教育体量巨大，社会对技术技能型人才需求很高。因此，需要采取有效措施，加强师资队伍建设，“要建立规范化的衡量标准，促进职业教育一体化教学师资队伍的长远发展。”许玲说。

今年，许玲的提案聚焦在2022年新修订实施的职业教育法的贯彻落实上。“还有很长的路要走，特别是产教融合，需要制定具有可操作性的细则。”许玲认为，只有将本职工作和履职相结合，和国家经济社会发展的需求相结合，才能真正献出务实之策。

作为一名教育工作者，许玲既是提案者也是实践者。“我分管教学，这么多年来培养师范生，我也在按照这个标准去实践，让他们成为高素质的职业教育老师。”许玲说。

说起提案的内容和细节，许玲总有说不完的话。担任全国政协委员以来，她一共提了20多个提案，心里还装着许多新问题。“职业教育学生就业公平性问题，欠发达地区职业院校申请经费保障问题，执教师资队伍培养院校又小又弱问题……”许玲说，针对这些问题，她将继续深化调研，提出有建设性的提案，为职业教育事业发展贡献力量。

■记者手记

立足本职工作献出务实之策

从行业协会到各类各层级企业，一次次深入扎实的调研，是许玲委员发现问题、研究对策、提出提案过程的写照。

5年来，从师资队伍建设、技能型人才培养，到学生就业、试验区平台搭建，许玲一步一个脚印，为破解职业教育发展难题建言献策，她的提案也一次次被相关部门采纳。一路调研，一路思考，让我们看到一名委员在履职过程中的努力和一颗为民建言的赤诚之心。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 06 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)